Північноатлантичний альянс готовий допомогти Туреччині захиститися від загроз, які виходять з Сирії.

Про це за підсумками зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, яка відбулася 9 березня у Брюсселі, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляється на сайті Північноатлантичного альянсу, передає Укрінформ.

«Лідери обговорили серйозну ситуацію у сфері безпеки, що склалася у Сирії. Генеральний секретар підкреслив, що НАТО підтримуватиме Туреччину із застосуванням ряду заходів, щоб допомогти їй захиститися від загроз, що виходять із Сирії», - йдеться у повідомленні.

Генсек НАТО та президент Туреччини також обговорили наслідки руху біженців і мігрантів на кордоні між Туреччиною і Грецією. «Проблема потоку міграції та біженців є спільним викликом, який потребує спільних рішень», - наголосив Столтенберг.

Як , Ердоган 9 березня відвідав Брюссель з одноденним візитом для зустрічі з генсеком НАТО, президентами Європейської Ради та президентом Єврокомісії.