InformNapalm публікує нові докази участі росіян у захопленні Криму

12:01 10.03.2020   Крым

Волонтерська спільнота InformNapalm оприлюднила нові докази участі російського ракетного крейсера "Москва" у захопленні українського Криму.

Спільнота опублікувала відповідне розслідування на своєму сайті 10 березня, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні ми публікуємо дані про російських військовослужбовців з ракетного крейсера "Москва", які вдалося зібрати завдяки посту сестри одного з них. Також розповімо на конкретному прикладі, як санкції впливають на боєготовність Збройних сил РФ", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають автори розслідування, у російській соцмережі "ВКонтакте" є група гвардійського ракетного крейсера "Москва", де моряки та їхні родичі обмінюються інформацією щодо служби на кораблі. Вивчаючи сторінку групи, розслідувачі натрапили на допис Ельміри Ахметвалієвої. Вона закликала учасників групи проголосувати за свого брата-футболіста, який теж служив на крейсері "Москва". Проілюструвала вона свій допис фотографією брата з медаллю за окупацію Криму. Це фото стало відправною точкою розслідування, зауважили в InformNapalm.

Там також повідомили, що крейсер "Москва" на час захоплення Криму входив до складу 11-ї бригади протичовнових кораблів (11 Бр ПЧК). У грудні 2014 року на базі 11-ї БрПЧК було відновлено 30-ту дивізію надводних кораблів ЧФ РФ.

Було знайдено три сторінки Ельміра Ахметвалієва, на них він вказав місце проживання (Набережні Челни) та дату народження без року – 10 липня. На сайті спортивної соціальної мережі goalstream.org розслідувачі знайшли більше інформації про спортсмена Ельміра Ахметвалієва: "Ахметвалієв Ельмір Фахімович, 10.07.1994 р. н., м. Набережні Челни, Татарстан, РФ".

Ахметвалієв поширив на своїй сторінці відеосюжет першого каналу про приїзд на початку квітня 2014 року в Севастополь російських акторів театру і кіно та телеведучих. Цей російський десант пропагандистів побував на крейсері "Москва". Під час зйомки сюжету журналісти взяли коментар у командира групи радіоелектронної боротьби крейсера "Москва" гвардії лейтенанта Івана Заботуріна. Імовірно, в титрах помилка в прізвищі, бо в багатьох інших джерелах його прізвище пишеться Забатурін. "Тож завдяки російським журналістам ми знаємо ще одного офіцера – учасника спецоперації із захоплення Криму", - йдеться у розслідуванні.

Наступний його фігурант, нагороджений медаллю за окупацію Криму, – Борисенко Дмитро, дата народження – 15.02.1991 р., родом зі смт Самойловка Саратовської області РФ.

Борисенко не вказав у профілі номер військової частини та назву корабля, на якому служив. Але він опублікував фото, на якому працює з картою. Збільшивши масштаб, можна прочитати, що на карті написано прізвища двох командирів бойових частин (БЧ) крейсера "Москва": командир радіотехнічної БЧ, капітан 3-го рангу Олексій Едуардович Тараненко та командир БЧ-1, капітан-лейтенант Станіслав Курбанов (вписаний в базу даних центру "Миротворець").

В альбомі Борисенко також має фото, зроблене на борту крейсера "Москва". На фото він праворуч.

Після служби в армії Борисенко пішов служити в МНС.

Як зазначають в InformNapalm, сам крейсер "Москва" увійшов до складу ЧФ РФ у 1983 році й давно потребує модернізації. До війни росіяни планували замінити "Москву" кораблем типу "Містраль", який вони збиралися купити у Франції. Корабель для Росії був закладений ще у 2013 році. Росіяни навіть встигли ще до війни дати йому назву "Севастополь". Але через агресію проти України Росія "Містраль" так і не отримала. У 2016 році корабель, який призначався РФ, передали Єгипту і назвали "Анвар Садат" на честь третього президента.

З 2016 року крейсер "Москва" відправили на ремонт, оскільки він не міг вже пройти навіть милю. Перед ремонтниками стояло завдання повернути кораблю ход, адже на модернізацію в Міноборони РФ грошей немає.

У 2018 році російські експерти констатували, що через санкції програма будівництва військових кораблів провалилася. Росія залишилася без українських газотурбін та німецьких дизельних двигунів, тому не може налагодити будівництво власних фрегатів. До того ж у Росії загалом слабка суднобудівна та судноремонтна база.

На початку січня 2020 року з’явилася інформація, що крейсер готується повернутися до складу флоту після ремонту.

Оскільки нового корабля такого класу, який міг би замінити "Москву", РФ не змогла ні збудувати, ні купити, то крейсеру продовжили термін служби до 2030 року. Гроші на модернізацію так і не змогли виділити. Утім, на кінець служби, через 10 років, термін експлуатації крейсера сягне 47 років і модернізувати його вже немає сенсу, підсумовують автори розслідування.



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