Путін відреагував на заяву Зеленського про звільнення Освенцима українцями
|11:45 10.03.2020
|Россия
Російський президент Володимир Путін вважає, що заява президента України Володимира Зеленського про те, що Освенцим звільняли українці, обумовлено поточною політичною кон'юнктурою.
Про це він заявив в інтерв'ю росЗМІ, повідомляє РБК-Україна.
Путін вважає, що Зеленському "хочеться бути таким благообразним" для керівництва Польщі, яке здійснює дуже велику помилку.
"Ми ж розуміємо, що це нісенітниця. Ми розуміємо, що все це - кон'юнктура сьогоднішнього дня", - сказав Путін.
Нагадаємо, під час візиту до Польщі український президент Володимир Зеленський заявив, що концтабір Освенцим звільняв ударний батальйон 100-ї Львівської дивізії у складі 1-го Українського фронту.
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