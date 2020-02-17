Російський президент Володимир Путін вважає, що заява президента України Володимира Зеленського про те, що Освенцим звільняли українці, обумовлено поточною політичною кон'юнктурою.

Про це він заявив в інтерв'ю росЗМІ, повідомляє РБК-Україна.

Путін вважає, що Зеленському "хочеться бути таким благообразним" для керівництва Польщі, яке здійснює дуже велику помилку.

"Ми ж розуміємо, що це нісенітниця. Ми розуміємо, що все це - кон'юнктура сьогоднішнього дня", - сказав Путін.

Нагадаємо, під час візиту до Польщі український президент Володимир Зеленський заявив, що концтабір Освенцим звільняв ударний батальйон 100-ї Львівської дивізії у складі 1-го Українського фронту.