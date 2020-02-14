Новый пакет помощи от США – патрульные катера Mark VI

11:30 10.03.2020   Украина

Один из членов Конгресса проинформировал CNN о планах американской стороны предоставить Украине первую часть военного оборудования в рамках нового пакета помощи от США (250 млн долларов). CNN сообщает, что речь идёт о сумме в 125 млн долларов. В эту сумму входят патрульные катера типа Mark VI.

Український мілітарний портал сообщает следующие подробности по данному классу патрульных катеров:

— назначение: обеспечение безопасности торговых портов, объектов морской инфраструктуры, поддержка операций основных сил ВМС в заливах, бухтах, прибрежных участках моря;

— катера могут иметь разную конфигурацию вооружения и назначения: десантно-штурмовые, противодиверсионную, противоминную.

Экипаж катера комплектуется из команды в 10 человек (командир + два рулевых + два механика + два оператора вооружения + два стрелка) + досмотровая группа 8 человек.



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