Між Євросоюзом і Туреччиною є явні розбіжності, але ЄС готовий йти назустріч Анкарі за умови, якщо це буде взаємно.

Про це заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен після зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Ясно, що у нас є розбіжності, але ми говорили про них один одному відкрито і відверто. Це був хороший, конструктивний діалог… Ми повинні шукати шлях вперед. Сьогодні ми зосередилися на визначенні областей, в яких ми можемо працювати як в інтересах ЄС, так і в інтересах Туреччини», — сказала вона на спільній пресконференції з головою Європейської ради Шарлем Мішелем після зустрічі з Ердоганом.

Глава Єврокомісії наголосила, що спільна заява ЄС та Туреччини 2016 року залишається в силі.

«Ми обговорювали сьогодні, як виконати її пункти, що залишилися невиконаними. Спочатку треба визначити їх, проаналізувати, знайти взаєморозуміння про те, чого не вистачає, а що вже зроблено, і потім виконати відсутні елементи … Ми дуже ясно сказали президенту Ердогану, що будемо просуватися вперед у виконанні наших зобов’язань з цих питань за умови, якщо це буде взаємним», — заявила фон дер Ляйен.

За її словами, «сьогодні був хороший початок процесу, який має на меті, перш за все, забезпечити перспективу для мігрантів і стабільність для регіону».

Раніше повідомлялося, що Туреччина запросила у НАТО додаткову допомогу для врегулювання ситуації в Сирії.