Путін на питання про Велику Вітчизняну війну пообіцяв «повторити», якщо хтось «прийде до нас з мечем»

10:30 10.03.2020   Россия

Президент Росії Володимир Путін висловився про Велику Вітчизняну війну, пригрозивши тим, хто має намір повторити напад, загибеллю.

Про це він заявив в анонсі наступної частини резонансного інтерв'ю ТАСС, який поширив у мережі кремлівський пул, повідомляє Главком.

«І якщо хтось посміє зробити щось подібне, ми повторимо. Хто до нас із мечем прийде, від меча і загине», — заявив Путін.

Нагадаємо, раніше Путін видав, що у Росії нібито «хочуть вкрасти перемогу» і закликав прописати в Конституції неприпустимість фальсифікації історії про Другу світову війну.

Нагадаємо, у першій частині резонансного інтерв'ю Путін згадав минуле і перейшов на жаргон. Крім того, показав тюремний жест — гратиЮ жорстко висловився про мітинги, заявивши, що не можна допускати протистоянь.

Також Путін безглуздо виправдався перед бідними росіянами, заявивши, що в країні — стабільність.

Президент Росії також сказав, що йому подобається тотальний контроль над чиновниками всіх рівнів, оскільки без цього вони розслабляться.

На думку Гарі Каспарова, включення Володимиром Путіним українського Причорномор’я до «ісконно російських територій», зроблене ним під час останньої пресконференції за підсумками 2019 року, свідчить про підготовку Кремля до нової військової агресії.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон прийняв запрошення президента Росії Володимира Путіна відвідати Москву 9 травня 2020 року з метою участі у заходах з нагоди 75-ї річниці Перемоги. 



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