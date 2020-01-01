В Азербайджані повідомили, що конфіскували понад мільйон медичних масок у кількох груп, у складі яких були й іноземці, що планували нелегально вивезти ці маски з країни в час, коли через спалах коронавірусного захворювання багатьом країнам бракує цього й іншого обладнання, яке мало б допомогти зупинити поширення хвороби.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Як повідомило Міністерство внутрішніх справ Азербайджану, серед затриманих поліцією – громадяни самого Азербайджану, а також Ірану й Китаю.

Останні дві країни нині – одні з найбільш уражених. У Китаї, де новий коронавірус уперши виявили в грудні минулого року, на викликану ним хворобу вже перехворіли чи ще хворіють понад 80 тисяч людей, понад 3 тисячі померли через її наслідки. В Ірані підтверджених випадків захворювання понад 6 з половиною тисяч, померлих – близько 200.

Захворювання COVID-19 спричиняється коронавірусом SARS-CoV-2, раніше відомим як 2019-nCoV, що належить до великої групи коронавірусів. У деяких випадках перебіг хвороби легкий, в інших – із симптомами застуди і грипу, зокрема з високою температурою і кашлем. Це може перерости в пневмонію, що може стати смертельною. Більшість хворих видужує; помирають переважно люди з ослабленою імунною системою, зокрема літні.

Нагадаємо, в Італії оголосили про обмеження пересування по всій країні.