США порівняли невизнання Криму і радянських прибалтійських республік

10:10 10.03.2020   Крым

Постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор порівняв позицію Вашингтона щодо Криму з позицією щодо Естонії, Литві та Латвії в складі СРСР. 

Про це повідомляється на сайті американського Держдепартаменту, передає Главком.

Він нагадав, що США ніколи не підтримували думку, що країни Прибалтики входили до складу СРСР, так як вони були «підкорені силою». 

«Ми ніколи не погоджувалися, що це радянські соціалістичні республіки та законні частини Росії», - сказав він.

Подібної позиції Вашингтон дотримується і щодо Криму, зазначив Гілмор.

 



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