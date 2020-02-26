Джемілєв пояснив, чому кримські татари можуть відмовитися від обміну

08:10 10.03.2020   Крым

Ув'язнені владою РФ кримські татари можуть відмовитися від обміну, якщо дізнаються, що їх обмінюють на злочинців, припускає народний депутат Мустафа Джемілєв.

Про це Джемілєв сказав у коментарі Громадському радіо, повідомляє Укрінформ.

«Нам передали список з СБУ на затвердження. Невдовзі вони за будь-яку ціну все ж таки планують обмінювати людей. Але ми для себе визначили пріоритети: обмінювати потрібно передовсім тих, у кого найбільші терміни, наприклад, 17-18 років, і за станом здоров’я», - зазначив лідер кримськотатарського народу.

За його словами, Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова підтвердила, що до обмінних списків буде включено кримських татар.

«Вона говорила: «Звісно включимо». Але я мушу сказати, що росіяни категорично проти звільнення кримських татар… У нас там доволі ідейні люди. Якщо вони дізнаються, що їх обмінюють на бандитів, то вони можуть і відмовитися», - пояснив народний депутат.

Він нагадав, як із допомогою президента Туреччини Ердогана звільнили Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова. 

«Ердоган нам говорив, що попросив Путіна їх звільнити, а потім з’ясувалося, що в обмін на це Туреччина була змушена видати двох терористів, які на території Туреччини вбивали чеченських дисидентів. Це професійні вбивці, співробітники ГРУ. І от Умеров і Чийгоз говорять: «Якби ми знали, що такою ціною, то ми б не звільнялися», - резюмував Джемілєв.

Як повідомлялося раніше, у підготовлений Україною на найближчий обмін список із 200 осіб включено 86 незаконно ув’язнених кримських татар.

«У ньому 86 кримських татар, у тому числі й ті, хто перебуває на різних стадіях карного переслідування: або щойно засуджені та ті, які відбувають покарання, або ж громадяни, які відбули покарання і перебувають в обмежувальних умовах», - зазначила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.



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