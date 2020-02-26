Фігуранти у справі збитого над Донбасом «Боїнга» планують навколосвітню подорож із анексованого Криму

10:20 10.03.2020   Крым

Підозрювані і фігуранти у справі збитого над Донбасом «Боїнга» рейсу МН17 планують навколосвітню подорож із Криму .

Про це стало відомо з документального фільму спеціального проєкту Радіо Свобода «Фігуранти справи МН17: навколосвітня подорож замість лави підсудних».

Підозрюваний у справі MH17 полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил Росії, колишній голова так званого «ГРУ» угруповання «ДНР» Сергій Дубинський і фігуранти опублікованих СБУ після збиття «Боїнга» перехоплень телефонних розмов Ігор Безлер, Олександр Ходаковський і Василь Геранін (Макогонов) разом відпочивають на яхті в анексованому Криму – в Севастопольській бухті, де базуються кораблі Чорноморського флоту Росії, свідчить фільм.

Члени екіпажу називають яхту «Еспаньйолою» і «Морською зіркою». Її побудували ще в 1956 році як судно розмагнічування для радянського флоту. Судно активно готують до виходу в море. Мета, про яку любить говорити екіпаж, – кругосвітнє плавання.

На яхті вони п’ють віскі й курять сигари, грають у комп’ютерні ігри і публікують відео зі свого дозвілля онлайн. На одному з відео учасники піднімають келихи за іншого підозрюваного у справі MH17 Ігоря Гіркіна «Стрєлкова».

Частину цих фото і відео можна побачити в акаунтах бойовиків у соцмережах, навіть ті, що були закриті від загалу, частину – на YouTube-каналі «АНТИЖУРНАЛІСТ RU», яку веде колишній журналіст російського телеканалу «НТВ» В’ячеслав Немишев, який товаришує з бойовиками. Він розповідає про те, як «Еспаньолу» приводять до ладу, готуючи її до нових звершень. На відео часто можна побачити і бойовиків-фігурантів справи MH17.

«Два роки тому у судна нарешті з’явилися власники, які зайнялися його відновленням», – розповідає Немишев у відео, яке вийшло 24 січня 2020 року. У цей час на відео видно бойовика Ігоря Безлера.

У 2017 році СБУ видворила Немишева в Росію через так зване акредитаційне посвідчення контрольованого Росією «міністерства інформаційної політики ДНР».

Пасажирський літак «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс МН17 із Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу. Всі загинули.

19 червня 2019 року міжнародна Спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування і застосування ракетного комплексу «Бук» 53-ї зенітної ракетної бригади ППО Збройних сил Росії, з якого збили літак.

9 березня Гаазький окружний суд у Нідерландах почав розгляд справи щодо збиття літака Boeing 777 рейсу МН17. Жоден із обвинувачених на засідання не з’явився.

 



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