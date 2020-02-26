Керував штурмом військової частини: фігурант справи MH17 активно сприяв анексії Криму - офіцер ВМС України

09:40 10.03.2020   Крым

Один з фігурантів справи про збиття малайзійського літака на Донбасі влітку 2014 року Василь Геранін, який був ідентифікований СБУ як полковник ГРУ збройних сил РФ, керував штурмом української військової частини в Бахчисараї під час анексії Криму.

Як повідомляє "Радіо Свобода", про це журналістам розповів український військовий Сергій Гундер, який у 2014 році був начальником штабу зазначеної військової частини.

"Приїхав до частини на мікроавтобусі і запропонував нам пустити його на територію. Ясно, що йому було відмовлено. Я пам’ятаю, що він по радіостанції дав команду. Відразу ж вийшли озброєні люди в масках. Хтось був у камуфляжному одязі, хтось в громадянському. У цей момент сталася стрілянина, коли люди почали чинити опір з мого боку. Почалася стрілянина під ноги людям, в повітря. Безпосередньо керував. Він же команди і віддавав своїм людям", - розповів Гундер.

За його словами, разом з Гераніним у захопленні військової частини брав участь колишній командир бойовиків на Донбасі Ігор Безлер. Ще в день падіння літака 17 липня 2014 року СБУ опублікувала аудіозаписи переговорів бойовиків, що стосувалися катастрофи. На одному з цих записів, фігурують Василь Геранін та Ігор Безлер.

Зокрема, за версією СБУ, в опублікованих переговорах можна почути, як Ігор Безлер звітує перед Гераніним про збиття боїнга MH17.

Як повідомлялося раніше, у Нідерландах завершився перший день слухань в рамках судового процесу у справі MH17.

 



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