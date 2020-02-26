У представництві президента України в Автономній Республіці Крим зазначили, що роблять усе можливе, щоби Кримська єпархія Православної церкви України продовжувала існувати на окупованому Росією півострові.

Про це в коментарі УНІАН повідомив постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич після акції солідарності з українським Кримом, яка відбулася в Києві.

Розповідаючи про проблеми в окупованому Криму, Кориневич нагадав, що Кримська єпархія ПЦУ, яка діє на півострові під керівництвом архієпископа Климента, постійно стикається з тиском з боку окупаційної влади. "Кримська єпархія ПЦУ - це основний український острів в Криму, а держава-окупант грубо порушує її права... Ми зі свого боку, як і всі органи, які працюють в Україні по Криму, робимо все можливе для того, щоб Кримська єпархія ПЦУ продовжувала існувати і працювати в Криму", - підкреслив він. Постпред президента в АРК додав, що постійно перебуває на зв'язку з архієпископом Климентом та слідкує за ситуацією.

Також Кориневич нагадав про низку рішень уряду щодо ситуації з храмом ПЦУ в окупованому Сімферополі. Зокрема, про рішення Кабміну тимчасово, на період окупації Криму Російською Федерацією, передати з комунальної власності АРК у державну Кафедральний собор святих рівноапостольних Володимира і Ольги у Сімферополі, що може стати інструментом захисту прав вірян та священнослужителів ПЦУ в Криму. Він також наголосив, що Україна та українці в Криму продовжують боротися та виступати проти окупації півострова.

Як повідомлялося раніше, наприкінці липня 2019 року архієпископ Кримської єпархії Православної церкви України Климент заявив, що з собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги в окупованому Сімферополі вкрали всі церковні речі Кримського єпархіального управління ПЦУ. За словами архієпископа, поки він перебував на конференції з питань релігійної свободи у Вашингтоні, «міністр майнових і земельних відносин» окупованого Росією Криму Анна Анюхіна організувала під виглядом «внутрішнього ремонту» розгром церкви.

29 серпня більш як 50 кримських прихожан ПЦУ звернулися до Комітету з прав людини ООН через захоплення окупантами останнього храму Кримської єпархії ПЦУ.

9 вересня Комітет ООН з прав людини заборонив Росії виселяти Кримську єпархію ПЦУ з храму в окупованому Сімферополі, 20 вересня комітет оприлюднив заяву з відповідною забороною.

24 вересня в управлінні російського «міністерства юстиції Криму» втретє відмовили в реєстрації української православної парафії на півострові. Читайте також Росія повністю знищила політичні права в Криму - ﻿Freedom House Арбітражний суд Центрального округу Калуги (РФ) 14 листопада відхилив касаційну скаргу представників Кримської єпархії ПЦУ. Представники церкви намагалися оскаржити рішення «міністерства майнових і земельних відносин Криму» про розірвання договору оренди собору в центрі Сімферополя.

10 грудня архієпископ Климент оголосив безстрокову голодовку, вимагаючи від Кабміну і Верховної Ради вирішити питання захисту релігійних свобод на території Криму і гарантування безпеки духовенства єпархії.

17 грудня Климент припинив голодування.



