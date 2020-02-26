У Представництві президента України в Автономній Республіці Крим розробили перший варіант концепції перехідного правосуддя для Криму і Донбасу.

Про це в коментарі УНІАН повідомив постійний представник президента в АРК Антон Кориневич після акції солідарності з українським Кримом, яка відбулася сьогодні у Києві.

За словами Кориневича, Представництво президента в АРК працює і в Україні, і на міжнародних майданчиках заради того, щоб якомога частіше згадувати про Крим, крім того його співробітники розробляють законодавчі акти, спілкуються з кримчанами та слідкують за забезпеченням їхніх прав.

«Ми написали перший варіант проекту тексту національної моделі перехідного правосуддя, а також працюємо над зняттям так званих дискримінаційних положень щодо кримчан - це так звана «формула нерезидентства» (відкрити рахунок в українському банку можуть лише ті мешканці Криму, які мають довідку внутрішньо переміщеної особи - УНІАН)», - сказав він.



