Курс російського рубля також різко впав, доходячи до 75 рублів за долар і 85 за євро.

Світові фондові ринки в понеділок 9 березня відреагували різким падінням на поширення коронавірусної інфекції і падіння цін на нафту, повідомляє Голос Америки.

Котирування на біржі в Токіо впали на 5 відсотків, в Сіднеї – більш ніж на 7. Європейські біржі відкрилися падінням – у Франкфурті на 8 відсотків, в Лондоні більш ніж на 8. Особливо страждають котирування акцій сировинних компаній.

Акції російських компаній на Лондонській біржі впали в середньому більш ніж на 10 відсотків, у деяких падіння ще більше – 20 відсотків і вище. Торги паперами російських нафтогазових компаній відкрилися зниженням до 34 відсотків, після чого деякі змогли частково відіграти падіння – повідомляє The Bell.

До 11:30 за Києвом акції «Газпрому» впали на 15 відсотків, ЛУКОЙЛу – на 18, ВТБ - на 15, «Роснефти» – на 21, «Ощадбанку» – на 19.

Очікується, що продовжиться падіння і на біржі в Нью-Йорку. Напередодні за підсумками торгів індекс Dow Jones впав на 1255 пунктів, або майже 5 відсотків.

Ціни на нафту на відкритті понеділкових торгів вночі 9 березня обвалилися на 30 відсотків. Пізніше падіння було частково відігране, але виявилося найбільшим з часів війни в Перській затоці в 1991 році. Цінову війну почала Саудівська Аравія після розриву угоди Росії з країнами ОПЕК.

Курс російського рубля щодо основних світових валют на міжнародному валютному ринку (Forex) в понеділок різко впав, доходячи до 75 рублів за долар і 85 за євро.

У Росії сьогодні вихідний день, торгів на біржі не проводять.