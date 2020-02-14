Флот і НАТО - пріоритети військової співпраці Україні зі США в 2020, – посол України

09:10 10.03.2020   Украина

Допомогу США у переозброєнні флоту назвав першим пріоритетом у співпраці у військовій сфері між Україною і США в 2020-му році посол України у Вашингтоні Володимир Єльченко.

«Ми знаємо про те, що три корабля вже готують до передачі Україні, але це займає довгий час. Міністерство оборони України говорить, що нам потрібно мінімум 30 таких. Ми вже третій рік говоримо про п’ять катерів. Також ми ведемо діалог з Пентагоном про інший тип озброєння саме для морських сил»,- сказав посол в інтерв’ю «Голосу Америки» за лаштунками конференції «Діалог з питань безпеки США-Україна», організованої Центром відносин України-США, Українсько-американським фондом та Американською Радою із зовнішньої політики.

Минулого тижня Пентагон передав на розгляд американських конгресменів пакет оборонної допомоги Україні обсягом 125 мільйонів доларів, яка включатиме патрульні катери покоління Mark VI та контрбатарейні радари для захисту на Чорному та Азовському морях. Це перша частина пакету допомоги Україні, затвердженої Конгресом на суму 250 мільйонів доларів.

Колишній заступник міністра оборони України адмірал у відставці Ігор Кабаненко, який теж брав участь у конференції, додав, що допомога потрібна не лише технічна, а й стратегічна.

«Це також стосується підготовки нашого військово-морського персоналу, тренінги, прийняття і проведення спільних навчань і допомоги в розробці концептуальних документів», - сказав він «Голосу Америки».

Другим пріоритетом посол Єльченко назвав співпрацю із партнерами по НАТО в Чорному морі. Не лише в Азовському, а й у Чорному морі, наголосив він, Росія здійснює неконтрольований видобуток газу, перекриває частинами акваторію моря для проведення військових навчань, що заважає нормальному судноплавству, шкодить торгівлі та туризму.

«Може ще пару місяців і взагалі побачимо російський флот біля берегів Болгарії, Румунії. НАТО має сісти і задуматися, чи достатньо один корабель німецький чи голландський в рік, щоб зайшов і вийшов», - сказав він.

Співпраця США і України у сфері оборони в рамках НАТО та на двосторонній основі - щороку зміцнюється, говорить колишній посол України у США Валерій Чалий.

«Ми маємо кожний рік збільшення по 50 мільйонів підтримки загальної. Зараз вона дійшла до 700 мільйонів», - сказав він.

Втім, за словами військового експерта і президента Фонду «Джеймстаун» Ґлена Говарда, якими б не були обсяги військової допомоги США Україні, вони не вирішують головного – ментальності вищого військового командування в Україні.

«Проблема у тому, що значна частина українського вищого командування має радянське мислення. Можна мати Джавеліни і радянських по суті генералів, які не знають, як їх краще використати. Техніка не завжди є відповіддю».

Адмірал запасу Ігор Кабаненко погоджується. Він вільно розмовляє англійською і вважає, що знання мови може бути гарним початком до змін.

«Це питання і мотивації персоналу, це питання лідерства. У НАТО існують зовсім інші стандарти стосовно цього. Ось з них потрібно починати. Англійська мова не є панацеєю - але вона є однією з умов, щоб читати документи на мові оригіналу та спілкуватися не через перекладача. Це важливі аспекти», - вважає він.

Експерт Ґлен Говард пропонує надсилати українських офіцерів на навчання у США, аби, після повернення, вони змінювали українську армію зсередини.

Наприкінці минулого року Міністерство оборони США підписало прямий контракт із Міністерством оброни України на закупівлю військового обладнання на 39.2 мільйони доларів, який наразі перебуває на стадії виконання.



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