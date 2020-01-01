Туреччина закликала НАТО негайно надати додаткову допомогу в Сирії
|08:50 10.03.2020
|Турция
Жодна європейська країна не може дозволити собі таку розкіш, як байдуже ставлення до збройного конфлікту і гуманітарної трагедії в Сирії.
Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган на спільній прес-конференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом в Брюсселі, передає УНН із посиланням на Anadolu.
Турецький лідер нагадав, що Анкара протягом останніх 9 років протистоїть загрозам, джерело яких знаходиться в Сирії.
“Туреччина — єдина країна НАТО, що воювала віч-на-віч з ДЕАШ і зазнала втрати в цій боротьбі”, — констатував глава турецької держави.
За його словами, НАТО “переживає той критичний момент”, коли альянсу необхідно чітко продемонструвати свою “союзницьку солідарність” з Туреччиною.
"Я підкреслив важливість негайного надання Туреччині додаткової допомоги з боку НАТО і держав альянсу", - цитує Ердогана ТАСС.
Президент Ердоган підкреслив, що блок повинен надавати більш важливе значення обороноздатності Туреччини і її боротьбі з тероризмом.
“Значна частина наших вимог до НАТО полягає в повноцінному здійсненні на основі прийнятих в 2012 і 2015 роках рішень заходів, спрямованих на підтримку обороноздатності Туреччини”, — заявив він.
Глава держави зазначив, що союзники повинні співпрацювати з Туреччиною “без дискримінації і без політичних передумов”.
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