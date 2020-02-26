У Маріуполі прикордонники та рибалки скоординували дії на випадок загрози на Азовському морі з боку Росії.

Про це повідомляє УНН з посиланням на ДПСУ.

Серед учасників заходу, окрім прикордонників були рятувальники аварійно-водолазної служби, представники районних адміністрацій, Азовського рибоохоронного патруля, інспектор з технічного огляду суден, інспектор відділу охорони водних біоресурсів, представники служби морської безпеки.

Головним питанням наради стало затвердження графіку обстеження пунктів базування, визначення складу комісії та обговорення проблемних моментів.

Начальник штабу Донецького прикордонного загону Сергій Лозінський наголосив на необхідності дотримання чинного законодавства та необхідності здійснювати виходити в море і промисловцям, і любителям лише з офіційних пунктів базування, маючи при собі необхідні документи та мобільні телефони.

"Лише у такий спосіб вдасться налагодити потрібну комунікацію в разі виникнення загроз з боку РФ", заявив Лозінський.

Нагадаємо, в Україну повернулися рибалки, яких росіяни затримали в Азовському морі.