Правозахисниця: Окупанти кидають за грати всіх, хто ламає міф про "російський Крим"
|08:30 10.03.2020
|Крым
Будь-який українець в окупованому Криму, який відкрито говорить про підтримку України, може бути звинуваченим у шпигунстві або державній зраді.
Про це заявила керівниця Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник в інтерв'ю Голос Америки.
"Росія... фізично ізолює за ґратами тих людей, які їй не до вподоби, які ламають міфи про начебто російський Крим. Вона знищує їх через сфабриковані справи... Таким чином зараз будь-який українець у Криму, який відкрито говорить про свою підтримку України, може бути звинуваченим у шпигунстві або державній зраді", - сказала Скрипник.
У цьому контексті правозахисниця розповіла про останні затримання українських активістів Івана Яцкіна та Галини Довгополої.
"Галині - 64 роки. Вона знаходиться в Лефортово, її позбавили волі за сфабрикованою справою. За те, що вона начебто передавала інформацію СБУ. Всі вони – українці і прямо говорили про те, що підтримують Україну", - констатувала керівниця Кримської правозахисної групи.
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