У парку Шевченка у Києві проходить акція солідарності з українським Кримом.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, участь в акції беруть кілька десятків осіб. Вони тримають у руках синьо-жовті прапори, а також транспаранти "Крим - це Україна", "Ми з вами! Крим - Україна", "Crimea is Ukraine", "Севастополь".

Зі словами підтримки до жителів тимчасово окупованого півострова звертаються активісти й громадські діячі, представники органів державної влади, журналісти, правозахисники, колишні політв'язні, зокрема режисер Олег Сенцов.

"Я пам'ятаю ту мить шість років тому, коли разом із українськими патріотами, кримськими татарами брав участь у акціях підтримки України в Криму під час початку окупації. Пам'ятаю наш спротив - ми боролися за нашу Україну: декілька тисяч людей виходили на траси, на вулиці, що було дуже небезпечно, бо вже були російські найманці та війська. Я впевнений, що ми повернемо наш Крим, тому що ми маємо дуже багато прибічників там, у Криму. Це перш за все кримські татари та українські патріоти", - сказав Сенцов.

Акцію організували Кримська правозахисна група, ZMINA, Центр громадянської просвіти "Альменда", Дім прав людини "Крим", Офіс з розробки гуманітарної політики України та Регіональний центр прав людини.