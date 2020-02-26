Слова нового Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля про постачання води в окупований РФ Крим, хоча і згодом були ним спростовані, не є вдалими, адже Україна таким чином сама позбавляє себе елементу тиску на Росію.

Таку думку в коментарі Укрінформу висловив польський експерт, колишній посол Польщі в Україні Ян Пєкло.

“Фраза про можливість подачі води жителям Криму, яку, щоправда, було згодом спростовано, є невдалою, вона не викликає атмосфери довіри. Такими діями Україна позбавляє себе елементу тиску на Росію”, - констатував Пєкло, зауваживши, що так вважає багато експертів за кордоном, а також значна частина українського суспільства.

На думку польського експерта, щодо нового уряду України потрібно “набратися терпіння і подивитися, як далі розвиватиметься ситуація”.

Позитивним моментом він назвав призначення главою МЗС України Дмитра Кулеби, "що означатиме підтримання Києвом лінії європейської та євроатлантичної інтеграції”. Пєкло додав, що Кулебу знають і шанують на Заході.

Пекло також зауважив, що зміни в українському уряді мають скоріше "тактичний і спонтанний", ніж "стратегічний і глибоко продуманий характер". Зокрема, занепокоєння, на його думку, викликає зміна на посаді міністра фінансів, що може поставити під удар критично важливу для України співпрацю з МВФ.

Як повідомлялося, 6 березня в ефірі програми "Право на владу" Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що воду в окупований Крим треба подавати, тому що там живуть українці, а Крим — це Україна. Пізніше у Facebook він уточнив, що "ми хотіли би подавати воду нашим громадянам, але не можемо і не маємо технічної змоги робити цього до деокупації півострова".

Згодом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не розглядає можливості відновлення постачання дніпровської води до окупованого Криму.

Раніше, в лютому, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телеканалу "Прямий" у відповідь на запитання щодо гіпотетичної ситуації, якби президент РФ Володимир Путін запропонував поступки на Донбасу в обмін на постачання Україною води в анексований Крим, відповів, що пішов би на такий компроміс і подавав би воду в окупований Крим, якби збройні формування РФ вийшли з Донбасу.