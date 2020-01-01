Є рік: Зеленський встановив дедлайн для Путіна
|21:15 06.03.2020
|Украина
Президент Володимир Зеленський готовий на переговори з главою Кремля Володимиром Путіним заради встановлення миру на Донбасі, але попередив, що у випадку «нульового» прогресу через рік від цього відмовиться.
Про це він розповів в інтерв’ю The Guardian, передає УНІАН.
За словами українського глави, на першому «нормандському саміті» у грудні в Парижі він встановив дедлайн в один рік для прориву.
«Я не дам п’ять років, які мені дали українці, витрачати на Мінськ п’ять років. Я цього не робитиму», – відповів він.
При цьому Зеленський додав, що має альтернативні «два-три плани». Але від уточнень відмовився. Зеленський також стверджує, що такі перемовини відволікають його від внутрішнього порядку денного і згадав про політичні чвари, які стали причиною відставки Олексія Гончарука з поста прем’єр-міністра.
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