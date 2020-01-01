Україна, Нідерланди, Бельгія, Малайзія та Австралія — надіслали спільний лист Голові Ради Безпеки та Генеральному секретарю ООН про початок 9 березня судового засідання щодо катастрофи рейсу MH17.

Про це пише УНН з посиланням на Twitter речника постійного представництва України при ООН Олега Ніколенко.

"П‘ять держав - Україна, Нідерланди, Бельгія, Малайзія та Австралія - надіслали спільний лист Голові Ради Безпеки та Генеральному секретарю ООН про початок 9 березня судового засідання щодо збиття літака рейсу МН17", - вказано у повідомленні українського дипломата.

Додамо, нідерландська державна прокуратура повідомила, що кримінальну справу про катастрофу пасажирського літака рейсу MH17 над Донбасом становить близько 36 тисяч сторінок.

Також, Пристайко раніше розповів про свідків у справі MH17.

Зі своєї сторони, офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова назвала нібито “балаганом” розслідування Спільної слідчої групи (ССД) про аварію малайзійського Boeing на Донбасі.