Примусове громадянство на тимчасово окупованих територіях Криму з боку РФ може вважатися новою формою змішаної агресії.

Про це на засіданні Ради безпеки ООН по формулі Арріан по ситуації в тимчасово окупованої Росією АР Крим та місті Севастополь розповів Постійний представник Президента України в Криму Антон Кориневич, передає кореспондент УНН.

“Окупована держава постійно переводить громадян Російської Федерації на тимчасово окуповані території Автономної Республіки Крим для того, щоб навмисно змінити демографічну карту населення України. Така поведінка також є військовим злочином по МГП і міжнародного кримінального права”, — сказав Кориневич.

За його словами, паралельно з тим, що на територію Криму прибувають російські громадяни, російська влада створює такі умови для про-українських активістів в Криму, що вони змушені залишати територію.

“Примусове громадянство на тимчасово окупованих територіях Криму може вважатися новою формою змішаної агресії, так може розглядатися окупуючою державою як інструмент, що не дає права українських громадян, які проживають в Криму”, — додав він.

Додамо, Росія намагається стерти українську і кримськотатарську самобутність в Криму.