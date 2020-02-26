Україна в ООН: Росія мілітаризує півострів, наших кримських дітей вчать битися і воювати
|20:15 06.03.2020
|Крым
Російська мілітаризація тепер стосується і освітнього процесу на окупованих територіях Криму.
Про це на засіданні Ради безпеки ООН по формулі Арріан по ситуації в тимчасово окупованої Росією АР Крим та місті Севастополь розповів Постійний представник Президента України в Криму Антон Кориневич, передає кореспондент УНН.
"Мілітаризація стосується освітнього процесу на окупованих територіях Криму. Ведеться вишкіл молоді в юнармії. Козацькі школи, козацькі класи. Наших кримських дітей вчать битися і воювати", - сказав Кориневич.
За його словами, освітні процеси в тимчасово окупованому Криму мають і інший проблемний вимір - "стирання окупуючою державою української і кримськотатарської самобутності".
"Зокрема, це стосується мови, позбавлення української мови, як мови навчання. Так вони намагаються повністю стерти українську і кримськотатарську національну і культурну самобутність, самобутність молоді та дітей, як громадян України", - додав представник Президента.
Як повідомлялося раніше, у Радбезі ООН приступили до обговорення ситуації на Кримському півострові.
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