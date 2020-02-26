Росія відмовилася пускати до політв'язня Яцкіна українського консула

20:01 06.03.2020   Крым

Російська сторона відмовила в запиті на відвідування політв'язня Івана Яцкіна українським консулом у Москві.

Про це адвокат Яцкіна Микола Полозов повідомив кореспонденту Укрінформу.

«Захист домагалася можливості відвідування Яцкіна в СІЗО Лефортово українським консулом. Наскільки мені відомо, комунікація здійснювалася консулами через міністерство закордонних справ. І було в цьому відмовлено - з посиланням на російське громадянство Яцкіна», - пояснив Полозов.

Він уточнив, що в Яцкіна за фактом два громадянства. За народженням - українське (він уродженець Криму), але після анексії йому видали й російський паспорт. (Це стало підставою для звинувачення його за ст. 275 КК РФ, держзрада, яку застосовують тільки до громадян РФ).

Адвокат також повідомив, що звертався до Уповноваженого ВР України з прав людини Людмили Денісової з приводу стану здоров'я Яцкіна і необхідності провести його медобстеження. Далі це прохання було переправлено ​​російському омбудсмену Тетяні Москальковій. «На жаль, звернення до Москалькової безпосередньо менш ефективне. А тут ми чекаємо на реакцію російської влади», - розповів Полозов.

Як він пояснив, у Яцкіна - хронічні судинні захворювання, з цього приводу йому робили операції у Львові і Дніпрі. "Ми передали йому в СІЗО спеціальні ортопедичні панчохи, які потрібно носити. Але цього мало. В умовах перебування в СІЗО, стресу, гіподинамії, незбалансованого харчування можливе загострення старих проблем. Тому необхідно провести його медобстеження", - повідомив адвокат.

За його словами термін тримання Яцкіна під вартою закінчується 16 березня. Тому на наступному тижні, ймовірно 12-13 березня, адвокат очікує засідання суду щодо продовження арешту. Після цього, за припущенням Полозова, буде призначено традиційну психолого-психіатричну експертизу для визначення осудності його підзахисного.

Іван Яцкін - уродженець села Войково Первомайського району АРК. Був затриманий восени 2019 року, наприкінці грудня його вивезли до Москви й тримають у СІЗО "Лефортово". Яцкіна звинувачують у тому, що він, діючи в інтересах України, нібито передавав відомості, які становлять державну таємницю РФ.

У Яцкіна троє неповнолітніх дітей, причому молодша дочка народилася на початку лютого.

Як повідомлялося раніше, заяву незаконно заарештованого в окупованому Криму за підозрою в "державній зраді" громадянина України Івана Яцкіна про включення його до списку на обмін, подану до Офісу Президента, прийнято в роботу.



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