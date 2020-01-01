Лідера антиміграційної партії "Шведські демократи" Йіммі Оккесона затримали за роздаванням мігрантам флаєрів на кордоні Туреччини та Греції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

Протягом кількох днів Оккесон перебував на грецько-турецькому кордоні, де без дозволу роздавав мігрантам листівки. У них мігрантів і біженців серед іншого попереджають, що їхати до Швеції не варто, бо вона переповнена.

Поліція Туреччини затримала політика за роздаванням флаєрів.

У супроводі правоохоронців його доставили до аеропорту Стамбула і вислали до Швеції.

"Шведські демократи" - одна з найбільших партій Швеції, відома своїми радикальними поглядами на міграційну політику Європи, яку вона вважає занадто м'якою.

Партія наразі не представлена в уряді, проте на минулих виборах у 2018 році вона посіла третє місце за кількістю голосів виборців.