Лідера шведських ультраправих затримали на кордоні Туреччини з Грецією
|19:45 06.03.2020
|Турция
Лідера антиміграційної партії "Шведські демократи" Йіммі Оккесона затримали за роздаванням мігрантам флаєрів на кордоні Туреччини та Греції.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.
Протягом кількох днів Оккесон перебував на грецько-турецькому кордоні, де без дозволу роздавав мігрантам листівки. У них мігрантів і біженців серед іншого попереджають, що їхати до Швеції не варто, бо вона переповнена.
Поліція Туреччини затримала політика за роздаванням флаєрів.
У супроводі правоохоронців його доставили до аеропорту Стамбула і вислали до Швеції.
"Шведські демократи" - одна з найбільших партій Швеції, відома своїми радикальними поглядами на міграційну політику Європи, яку вона вважає занадто м'якою.
Партія наразі не представлена в уряді, проте на минулих виборах у 2018 році вона посіла третє місце за кількістю голосів виборців.
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