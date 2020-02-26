Росія розмістила ядерну зброю в окупованому Криму в 2016 році

19:15 06.03.2020   Крым

Російська Федерація незаконно розмістила в тимчасово окупованому Криму ракети з ядерними боєголовками, а також літаки, що можуть їх нести.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL розповів експерт із морського права, радник ініціативи "Друзі України" Фонду "США-Україна" Богдан Устименко.

За його словами, в січні 2015 року окупантами в Криму був сформований територіальний орган 12-го Головного управління Міністерства оборони РФ (12 ГУ). Його основна мета – ядерно-технічне забезпечення (здійснення управління і контролю за підтриманням, розвитком і експлуатацією ядерного арсеналу).

"З декількох джерел є інформація про те, що ракети з ядерними боєголовками з 2016 року зберігаються в районі військової частини під номером 6915 в селі Краснокам'янка біля Феодосії (за радянських часів мала номер 62047, об'єкт "Феодосія-13"). Офіційно вона зараз належить Федеральній службі військ національної гвардії РФ. Також є встановленим розвідками фактом, що на території півострова перманентно розміщені системи озброєнь, зокрема літаки, здатні нести ядерну зброю", – розповів Устименко.

Він додав, що у зв'язку з цим під загрозою ймовірного удару з боку Росії перебуває не тільки Україна, але й весь східний фланг НАТО, а також штаб-квартира Шостого флоту США в італійському Каподічіно.

"Отже, Росія фактично двічі порушила Будапештський меморандум: вперше – коли вторглася в суверенну Україну, а вдруге – коли розмістила зброю з ядерними боєголовками в межах міжнародно визнаних кордонів України, яка добровільно відмовилася від ядерної сили на підставі міжнародного договору, що є джерелом міжнародного права", – робить висновок експерт.

Він підкреслив, що твердження російських пропагандистів про те, що Будапештський меморандум є лише клаптиком паперу та не має юридичної сили – черговий фейк і елемент інформаційної війни, який свого часу був успішно застосований проти України й активно використовується агентурою Кремля зараз.

Отже, переконаний Устименко, Україні слід негайно застосувати пункт 6 Будапештського меморандуму та скликати США, Великобританію і РФ для виконання наданих гарантій в обмін на відмову нашої країни від ядерних боєприпасів.

"Так, не можна очікувати блискавичного "дива" від звернення до юридично чинного Будапештського меморандуму, але цей крок допоможе офіційно залучити потужних союзників України – США та Великобританію – до переговорів із РФ про демілітаризацію та деокупацію українських територій. Водночас необхідно мати стратегічне розуміння того, що політична ситуація в самій РФ не завжди буде такою, якою вона є зараз. Тому Україні необхідно бути готовою до різних сценаріїв розвитку подій", – вважає експерт.



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