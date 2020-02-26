Вода у Крим? Годувати і напувати треба свою армію, а не окупанта!

19:01 06.03.2020   Крым

Події розвиваються стрімко. Заява, яку зробив новий прем'єр-міністр Денис Шмигаль про воду, яку постачатиме (?) Україна на окупований Росією Кримський півострів, може стати каталізатором тяжких подій.

А тепер детальніше. Почну з голого фактажу, пише на сторінці "Обозревателя" заступник шеф-редактора  Ганна Молчанова

КРИМ – ВІЙСЬКОВА БАЗА РФ. ПРОКИНЬТЕСЯ!

За інформацією нашої воєнної розвідки, чисельність російських військовослужбовців у Криму за роки окупації зросла у 2,5 рази. Зараз це 32-33 тисячі.

Відбулося нарощування не тільки особового складу, а й озброєння. Це бойові кораблі, майже весь спектр бомбардувальної, винищувальної авіації тощо.

На думку Головного управління розвідки МОУ, цей потенціал і надалі зростатиме. Бо на сьогодні РФ використовує Крим як форпост для проєкції сили не тільки в нашому Чорноморському регіоні, а і як свою основну базу для застосування військ Росії в Сирії. Відповідно, ця загроза зростає і для нас. Ті самі бойові літаки і вертольоти, які дислоковані на півночі півострова, можуть у з'єднанні з повітряно-десантними військами виконувати штурмові операції на території материкової України.

На території Криму країна-окупант постійно проводить військові навчання. Свіжий приклад – показові навчання міжвидового угруповання військ були проведені в січні цього року за участю президента РФ. Тоді в акваторії Чорного моря відпрацювали питання задіяння/застосування найсучасніших зразків озброєння, які є у РФ.

Щоб усвідомити масштаби того, що коїть Росія – ось більше повна і важлива інформація від воєнної розвідки

Безперечним є одне – відновлення подачі води на окуповану територію Криму стане:

а) здачею національних інтересів України;

б) фінансуванням армії країни-агресорки;

в) фактором деморалізації наших військових;

г) каталізатором протестних настроїв і радикальних дій, які можуть призвести не просто до чергової кризи, а до найгіршого розвитку подій ВСЕРЕДИНІ нашої країни.

ТРИ "ГЕРОЇ" ТА ХРОНОЛОГІЯ ГАНЬБИ

1. Народний депутат України від "Слуги народу", голова бюджетного комітету Верховної Ради Юрій Арістов на початку лютого озвучив ідею заробляти, продаючи воду до анексованого Криму. Маючи на увазі півострів, Арістов сказав про продаж "у Росію", проте потім виправив свою помилку. Відповідний коментар нардеп дав журналістам проєкту "Схеми".

2. Наступну "пробну кулю" 11 лютого зробив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. В ефірі "Прямого" він, по суті, заявив, що вважає припустимим компромісом подачу води до окупованого Криму в обмін на виведення російських військ із Донбасу.

"Якщо дати воду до Криму, то будемо мати велику перевагу в переговорах щодо Донбасу – моя особиста позиція, я вважатиму це достатнім компромісом. Я б на таке пішов, бо у Криму водою будуть користуватися громадяни України. Якщо це буде обмін, що вони відходять у Ростов, ми встановлюємо контроль над кордоном, я б на таке пішов", – сказав Арахамія.

Дуже цікава позиція. З огляду на те, що Росія не визнає наявність своїх військових на окупованій частині Донбасу ("іхтамнєт", пам'ятаєте?). Так кого виводитимуть у Ростов? Як це може бути прописано в тих чи інших угодах?

3. Новий прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 5 березня в ефірі ток-шоу "Право на владу" виступив за відновлення подачі води до окупованого РФ Криму. Після бурхливої реакції українців на своїй сторінці у Facebook Шмигаль визнав:

"...Справді, з технічних причин поділити воду, яка піде людям, і воду, яка піде на військові бази, неможливо. Ця теза загубилася в шумі студії. Позиція залишається незмінною: ми хотіли б подавати воду нашим громадянам, але не можемо і не маємо технічної можливості робити цього до деокупації півострова і повернення його до складу України".

Але вже у п'ятницю 6 березня під час години запитань до уряду у Верховній Раді Шмигаль вирішив поставити крапку і заявив, що Україна постачатиме воду в окупований Крим, але не для всіх.

"Я вчора чітко висловлювався щодо води до Криму. Ми не будемо постачати воду для потреб промисловості та військових об'єктів. Будемо постачати, в разі необхідності, воду українцям для господарських потреб і пиття. Хоч цистернами, хоч бутлями, хоч каністрами. Ми повинні це забезпечити. Це наш обов'язок. Крапка", – сказав Шмигаль.

Прем'єр звернувся до депутатів із проханням не політизувати і не маніпулювати цим питанням. Однак маніпуляцією фактично є саме заява прем'єр-міністра. Бо неможливо контролювати те, що відбувається на окупованій території. І де-факто ми будемо "годувати" російську армію.

"Спікерів" цієї ганьби, звісно, можна тицьнути носом, наприклад, у Женевську конвенцію, але... Сьогодні зрозуміло одне: влада вперто підводить українців до припустимості здачі національних інтересів України. Інакше розцінювати такі кроки не можна.



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