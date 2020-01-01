На Одещині затримано іноземця, який незаконно перетнув кордон з Молдовою у вагоні з вугіллям.

Як повідомив УНІАН начальник прес-служби Ізмаїльського прикордонного загону Ігор Перегняк, 5 березня прикордонники затримали громадянина Молдови, який незаконно перетнув державний кордон у вантажному потязі сполученням «Етулія - Рені».

«Під час його огляду в пункті пропуску для залізничного сполучення «Рені» на одному з товарних вагонів спрацював службовий собака. Увійшовши до вагона, прикордонники виявили чоловіка, який сховався серед вугілля», - розповів Перегняк.

У чоловіка знайшли документ, в якому вказувалося, що громадянину Молдови в'їзд до України заборонений. При цьому він запевняв прикордонників, що нібито сів на потяг у Молдові та має зійти на одній зі станцій цієї країни, проте пропустив свою зупинку.

За порушення державного кордону на іноземця складено протокол про адміністративне правопорушення. З огляду на те, що він перетнув кордон, вже маючи заборону на в'їзд до України, вирішується питання про притягнення його до кримінальної відповідальності за ч.1 ст. 332-2 Кримінального кодексу України (незаконне перетинання державного кордону України).



