Європейський союз закликає Туреччину продовжити виконання міграційного договору від 2016 року і не використовувати мігрантів як важіль тиску на Брюссель.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві міністрів закордонних справ країн ЄС за підсумками їх неформальної зустрічі в Загребі.

"Визнаючи зростаючий міграційний тягар і ризики, з якими Туреччина стикається на своїй території, і значні зусилля, які вона доклала для розміщення 3,7 мільйона мігрантів і біженців, ЄС знову висловлює серйозну стурбованість ситуацією на греко-турецькому кордоні і рішуче відкидає використання Туреччиною міграційного тиску в політичних цілях. Така ситуація на зовнішньому кордоні ЄС є неприйнятною", - йдеться в заяві.

Відзначається, що ЄС і його держави-члени вживатимуть всіх необхідних заходів відповідно до міжнародного законодавства.

"ЄС і його держави-члени як і раніше повні рішучості ефективно захищати зовнішні кордони ЄС. Незаконні перетини неприпустимі. Не можна заохочувати мігрантів до спроб незаконного перетину по суші або по морю. Рада закликає уряд Туреччини і всіх дійових осіб і організації на місцях передати це повідомлення і протистояти поширенню неправдивої інформації", - відзначили міністри.

ЄС також заявив про повну солідарність з Грецією, яка стикається з безпрецедентною ситуацією, а також з Болгарією, Кіпром та іншими державами-членами, які можуть також постраждати від напливу біженців.

Нагадаємо, Туреччина звинуватила грецькі сили в розстрілі одного мігранта та пораненні інших п'яти. Звинувачення Греції вказують, що турецька поліція використовує сльозогінний газ, щоб допомогти мігрантам незаконно перейти на її територію.

Зміна політики Туреччини щодо мігрантів на її території відбулися після того, як сирійські урядові сили, яких підтримує Росія, в результаті повітряного удару в Сирії вбили щонайменше 33 турецьких солдатів.