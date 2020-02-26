У список на обмін включили 86 кримських татар — Денісова

18:01 06.03.2020   Крым

У підготовлений Україною на найближчий обмін список із 200 осіб включено 86 незаконно ув’язнених кримських татар.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в інтерв’ю  Укрінформу.

«У ньому 86 кримських татар, у тому числі й ті, хто знаходиться на різних стадіях карного переслідування: або щойно засуджені та ті, які відбувають покарання, або ж громадяни, які відбули покарання і перебувають в обмежувальних умовах», - сказала Денісова.

Водночас вона зазначила, що обмін – це такий захід, підготовка до якого потребує тиші, тому те, що стосується списку, потребує обережності.

«Він (список) існує, я можу сказати лише за той, який формується у нашому офісі. Це 115 осіб, громадяни України, які перебувають сьогодні у місцях несвободи на території Російської Федерації та в окупованому Криму», - зазначила Денісова.

Також, за її словами, у ньому є громадяни України, які перебувають у тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей.

«Чому ми кажемо, що всіх разом до 200 осіб? Тому що ми, офіс уповноваженого й інші органи державної влади України, інколи не можемо встановити точне місце перебування того чи іншого громадянина. Трапляється така ситуація, що хтось зник безвісти, й цих людей українська сторона подає у списках, щоб знайти їх і обміняти, а та сторона або підтверджує, або ні наявність таких людей», - додала вона.

Як повідомлялося, 5 березня Президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона в ТКГ передала список із понад 200 прізвищ для майбутнього взаємного звільнення утримуваних осіб. Глава держави висловив сподівання на проведення такого обміну у березні.



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