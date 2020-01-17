Грецький урядовець заявив про атаки з боку турецької поліції на пункту пропуску в Кастанії, які, за його словами, координують за допомогою безпілотників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням нa Reuters.

Зранку 6 березня посилилася напруга на материковому кордоні Греції з Туреччиною внаслідок залпів сльозогінного газу з турецького боку паркану в напрямку грецьких прикордонників.

Грецькі сили застосували водомети, намагаючись розігнати мігрантів, що скупчуються на кордоні. За ним пішов залп сльозогінного газу з іншого боку.

"Атаки координуються безпілотниками. Окрім залякування, ці напади відбуваються з боку турецької поліції, щоб допомогти мігрантам перетнути кордон", - заявив грецький урядовець.

Туреччина раніше заявила, що будь-який застосований сльозогінний газ є відповіддю на сльозогінний газ, запущений з грецької сторони.

У прикордонному районі Кастанія протистояння триває з 28 лютого, коли Анкара заявила, що більше не стримуватиме тисячі мігрантів, які застрягли в цій країні в рамках угоди, укладеної з ЄС у 2016 році.