Греція: атаки з боку турецької поліції координують дронами
|17:51 06.03.2020
|Греция
Грецький урядовець заявив про атаки з боку турецької поліції на пункту пропуску в Кастанії, які, за його словами, координують за допомогою безпілотників.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням нa Reuters.
Зранку 6 березня посилилася напруга на материковому кордоні Греції з Туреччиною внаслідок залпів сльозогінного газу з турецького боку паркану в напрямку грецьких прикордонників.
Грецькі сили застосували водомети, намагаючись розігнати мігрантів, що скупчуються на кордоні. За ним пішов залп сльозогінного газу з іншого боку.
"Атаки координуються безпілотниками. Окрім залякування, ці напади відбуваються з боку турецької поліції, щоб допомогти мігрантам перетнути кордон", - заявив грецький урядовець.
Туреччина раніше заявила, що будь-який застосований сльозогінний газ є відповіддю на сльозогінний газ, запущений з грецької сторони.
У прикордонному районі Кастанія протистояння триває з 28 лютого, коли Анкара заявила, що більше не стримуватиме тисячі мігрантів, які застрягли в цій країні в рамках угоди, укладеної з ЄС у 2016 році.
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