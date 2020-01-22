Глава дипломатії ЄС у березні відвідає Україну і планує візит до РФ

18:15 06.03.2020   Украина

Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель у березні відвідає Україну і після цього планує візит до РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter брюссельський журналіст The Wall Street Journal Лоуренс Норман.

"Жозеп Боррель каже, що він відвідає Росію якнайшвидше. Це відбувається після розгорнутої Францією дискусії щодо політики ЄС щодо Росії на зустрічі міністрів закордонних справ у четвер. Це призвело до поштовху до розширення вибіркової взаємодії з Москвою", - написав Норман.

Він також написав, пізніше цього місяця Боррель відвідає в Україну, "тож якнайшвидше може бути досить скоро, якщо він теж поїде в Росію".

"Вперше за останні роки голова зовнішньої політики ЄС завітає до Москви на двосторонні переговори", - зазначив журналіст.

За інформацією "Європейської правди", Боррель приїде в Україну у другій декаді березня і планує відвідати Донбас.

Наприкінці січня Боррель заявляв, що має намір відвідати Україну, щоб показати потужну підтримку ЄС. Він також говорив, що хотів би відвідати Донбас, щоб "відчути ситуацію на місці".



Ще на цю тему:

17:21 06.03.2020
Європейська та євроатлантична інтеграція залишається нашим безумовним пріоритетом - Пристайко
13:15 04.03.2020
ЄС продовжить на пів року санкції проти Росії через порушення територіальної цілісності України
17:41 25.02.2020
Головними пріоритетами для України є встановлення верховенства права та боротьба з корупцією, - посол ЄС
10:30 14.02.2020
В країні ЄС передбачили кінець "імперії зла" Путіна: "Україна проживе набагато довше!"
12:40 12.02.2020
ЄС виділить 25 млн євро на цифрову трансформацію України
19:30 11.02.2020
Україна має продовжувати роботу з реформування, особливо у сфері верховенства права та боротьби з корупцією - єврокомісар Варгеї
19:01 11.02.2020
Єврокомісар Варгеї зустрівся з Кулебою: подробиці
10:20 29.01.2020
Глава дипломатії ЄС і єврокомісар із розширення невдовзі приїдуть в Україну
15:01 28.01.2020
Гончарук і міністри прилетіли до Брюсселя на Раду асоціації Україна-ЄС
11:01 28.01.2020
Гончарук проведе Шосте засідання Ради асоціації Україна-ЄС у Брюсселі
18:25 22.01.2020
Зеленський запропонував ЄС прийняти Україну замість Британії
13:15 22.01.2020
ЄС може перерахувати Україні 500 млн євро макрофінансової допомоги у лютому
Новини
Азербайджан Азербайджан
17:00 05.03.2020
В рамках учений ВС Азербайджана проведена передислокация войск / Видео
16:41 04.03.2020
Казахстан приостановит обслуживание судов из Азербайджана и Ирана из-за коронавируса
18:40 03.03.2020
Азербайджан отправит танкер с нефтью для Беларуси
17:30 02.03.2020
Азербайджан скасував заняття у вишах і школах через коронавірус
Всі новини країни
Армения Армения
20:30 05.03.2020
ЮВО: Российские снайперы уничтожили условного противника в горах Армении
10:00 05.03.2020
ЮВО: В Армении российские военные провели двусторонние учения
15:15 03.03.2020
ЮВО: В Армении в ходе учения российские военные применили реактивную артиллерию
14:40 03.03.2020
Армения променяла российские РЛС на индийские
Всі новини країни
Болгария Болгария
21:10 05.03.2020
Болгарский флот закажет два корвета у немецкой компании Lürssen
09:40 02.03.2020
Макрон допоможе Греції і Болгарії боротися з потоком біженців із Сирії
18:01 28.02.2020
Болгарія готова надіслати 1000 військових до кордону з Туреччиною
19:45 26.02.2020
Продолжение «Турецкого потока» в Болгарии будет строить российская фирма
Всі новини країни
Греция Греция
17:51 06.03.2020
Греція: атаки з боку турецької поліції координують дронами
12:45 06.03.2020
Естонія направить до Греції своїх прикордонників та патрульні катери
20:15 04.03.2020
Від ЄС вимагають евакуювати з грецьких островів дітей-біженців
14:43 04.03.2020
Евросоюз выделит Греции €700 млн для преодоления миграционного кризиса
Всі новини країни
Грузия Грузия
16:45 06.03.2020
Головний епідеміолог Грузії: боротися з коронавірусом допоможе міцний алкоголь
10:45 06.03.2020
У Грузії зафіксовано вже 9 підтверджених випадків інфікування коронавірусом
15:00 05.03.2020
Сепаратистское руководство Абхазии недовольно российскими СМИ
20:00 03.03.2020
Новая грузинская бронемашина пойдет на экспорт
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:45 06.03.2020
Громадянин Молдови перетнув кордон, попри заборону на в'їзд в Україну
14:20 05.03.2020
Молдова: Партия Додона начала переговоры о коалиции с проевропейской политсилой
20:45 03.03.2020
Молдовські ветерани після штурму уряду: "Битву виграли, та війна триває"
13:20 03.03.2020
В Молдове начинает работу новая авиакомпания HiSky
Всі новини країни
Россия Россия
15:45 06.03.2020
Глава МЗС Литви закликає колег з ЄС не їхати до Москви на парад
14:45 06.03.2020
Нідерланди хочуть розширити угоду Путіна з Ердоганом щодо Сирії
09:45 06.03.2020
Росія порушує принципи ОБСЄ, про дотримання яких постійно заявляє – США
21:00 05.03.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона.4, 5 марта
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:45 04.03.2020
Контрабандисти намагалися перемістити до Румунії понад 3,5 тис. медичних масок
16:21 02.03.2020
Колишнього міністра охорони здоров'я Румунії доправлено до слідчого ізолятору
20:45 28.02.2020
У Румунії почалися протести через розміщення людей з підозрою на коронавірус
20:30 27.02.2020
Епідемія коронавірусу: у Румунії закуплять 5 мільйонів масок до наступного тижня
Всі новини країни
Турция Турция
19:45 06.03.2020
Лідера шведських ультраправих затримали на кордоні Туреччини з Грецією
18:30 06.03.2020
ЄС: Туреччина має припинити міграційний тиск у політичних цілях
17:37 06.03.2020
Der Spiegel: Перемир’я між Росією і Туреччиною лиш тимчасове
13:45 06.03.2020
Перша ніч перемир'я в Ідлібі пройшла відносно тихо
Всі новини країни
Украина Украина
21:15 06.03.2020
Є рік: Зеленський встановив дедлайн для Путіна
21:01 06.03.2020
Україна, Нідерланди, Бельгія, Малайзія та Австралія надіслали лист генсеку ООН про початок суду щодо MH17
20:45 06.03.2020
Україна в ООН заявила про нову форму змішаної агресії в Криму
20:30 06.03.2020
Суд у Гаазі може взятися цьогоріч за справу про злочини РФ у Криму і на Донбасі
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд