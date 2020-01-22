Глава дипломатії ЄС у березні відвідає Україну і планує візит до РФ
|18:15 06.03.2020
|Украина
Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель у березні відвідає Україну і після цього планує візит до РФ.
Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter брюссельський журналіст The Wall Street Journal Лоуренс Норман.
"Жозеп Боррель каже, що він відвідає Росію якнайшвидше. Це відбувається після розгорнутої Францією дискусії щодо політики ЄС щодо Росії на зустрічі міністрів закордонних справ у четвер. Це призвело до поштовху до розширення вибіркової взаємодії з Москвою", - написав Норман.
Він також написав, пізніше цього місяця Боррель відвідає в Україну, "тож якнайшвидше може бути досить скоро, якщо він теж поїде в Росію".
"Вперше за останні роки голова зовнішньої політики ЄС завітає до Москви на двосторонні переговори", - зазначив журналіст.
За інформацією "Європейської правди", Боррель приїде в Україну у другій декаді березня і планує відвідати Донбас.
Наприкінці січня Боррель заявляв, що має намір відвідати Україну, щоб показати потужну підтримку ЄС. Він також говорив, що хотів би відвідати Донбас, щоб "відчути ситуацію на місці".
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