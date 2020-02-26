Der Spiegel: Перемир’я між Росією і Туреччиною лиш тимчасове

17:37 06.03.2020   Турция

Володимир Путін і Раджеп Таїп Ердоган домовилися про режим припинення вогню в Ідлібі. Але обидва автократа досі ворогують в Сирії. Чи довго протримається їхня угода щодо Сирії?

Про це пише Der Spiegel, нагадуючи, що майже шість годин президенти Росії й Туреччини намагалися дійти згоди, з них три години вони спілкувалися особисто, повідомляє УНІАН.

В результаті з’явилося не нове рішення, а фактично поправки Москви до тих домовленостей з Анкарою, які вже були.

Від сьогодні в провінції Ідліб наступає режим припинення вогню. Вздовж стратегічно важливої траси М-4 буде створений так званий «коридор безпеки».

З 15 березня повинні початися спільні російсько-турецькі патрулювання в районі цієї траси. Фактично Росія може похвалитися тим, що закріпила новий статус-кво. Туреччина втратила частину територій, які контролювала ще на початку 2020 року. Ці території захопила армія режиму Башара Асада.

Контрольні пункти турецьких військ тепер будуть заблоковані. До того ж Москва тепер отримала доступ до важливої траси М-4, яку Анкара контролювала до кінця 2019 року.

Видання зауважує, що Росія поки не наполягає на тому, щоб Асад контролював всю територію Сирії. Але це не означає, що вона готова змиритися з довготривалим особливим статусом для Ідлібу. Швидше за все, перемир’я між Путіним і Ердоганом – це лише тимчасове рішення заморозити війну на півночі Сирії.

Також це сигнал автократів до Заходу в дусі: «Ми досі домовляємося без вас». Але Туреччина і Росія по-різному оцінюють поточну ситуацію. Тож небезпечна конфронтація між ними не виключена. Москва досі звинувачує Ердогана в тому, що він допомагає ісламістським бойовикам в Ідлібі.

Вбивство понад 30 турецьких солдатів в ході авіаудару, який приписують Асаду, Москва виставляє як «спосіб поставити Анкару на місце».

У свою чергу Ердоган досі вважає північ Сирії своєю зоною впливу. Він також вважає себе не просто тим, хто стримує Асада, а й захисником усіх, хто тікає від сирійського диктатора.

В четвер Ердоган наголосив, що саме Асад несе відповідальність за мільйони біженців. Мирне населення Ідлібу зітхне з полегшенням після припинення боїв. Але навряд чи близько мільйона біженців у прикордонних районах почнуть повертатися в провінцію. Путін і Ердоган укладали багато угод. Але виконували вони їх лише так, як їм було вигідно й зручно. Тож питання лише в тому, як довго протриває нинішнє припинення вогню.

 



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