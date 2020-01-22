Європейська та євроатлантична інтеграція залишається нашим безумовним пріоритетом - Пристайко

17:21 06.03.2020   Украина

Незважаючи на зміну уряду у курсі України нічого не змінилося, європейська та євроатлантична інтеграція залишається пріоритетом.

Про це під час засідання комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом, заявив віце-прем’єр-міністр з питань євроінтеграції та євроатлантичної інтеграції України Вадим Пристайко, передає УНН.

"Нічого не змінилося в курсі нашої держави, я дуже радий цьому, європейська та євроатлантична інтеграція залишається нашим безумовним пріоритетом. Я впевнений, що та взаємодія, яка налагодилася попереднім, а також попереднім-попереднім віце-прем’єр-міністром з комітетами буде щасливо продовжена для нас для всіх, для депутатського корпусу, для уряду і для України. Я більше маю досвіду в євроатлантичній інтеграції, але моя команда значно більше досвіду має в європейській інтеграції, я думаю, ми можемо знайти спільну мову і покрити всі питання, які в нас є. Головне для мене – це питання стратегічного просування нашої держави в сторону євроатлантичної та європейської структури, цих ідей, які закладені у цих структурах, не самі структури по собі", - зазначив Пристайко.

Нагадаємо, у новому уряді Вадим Пристайко отримав посаду віце-прем’єр-міністра з питань євроінтеграції та євроатлантичної інтеграції України, раніше він очолював Міністерство закордонних справ.



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