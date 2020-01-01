Страховщики призвали IMO внести поправки в правила пожарной безопасности на судах

17:01 06.03.2020   Украина

Международный союз морского страхования (IUMI) призывает Международную морскую организацию (IMO) внести поправки в правила пожарной безопасности на судах, в частности, на контейнеровозах.

Об этом сообщает SeaNews, передают Порты Украины.

Причиной пожаров на борту судов зачастую становятся неверно задекларированный груз, как, например, случилось с контейнеровозом Yantian Express 3 января 2019 года. «В отчете о причинах пожара на Yantian Express не было сюрпризов. Однако может пройти много лет, прежде чем IMO внесет поправки в правила пожарной безопасности на судах», — отмечают в IUMI.

Федеральное бюро расследований морских происшествий Германии (BSU) в феврале 2020 года заявило том, что наиболее вероятной причиной пожара на Yantian Express стал неверно задекларированный груз: в контейнере, к котором начался пожар, находился кокс, а не гранулированный кокс, изначально указанный в декларации.

«Разница очевидна. В BSU предполагают, что нельзя исключать вероятности того, что груз задекларировали неверно намеренно. У нас слишком много ошибок в идентификации грузов — многие виды груза, намеренно или нет, заявлены неточно и, следовательно, обработаны на борту неправильно. Это может привести к пожару, и этот фактор в большинстве случаев — его первопричина», — отметил генеральный секретарь IUMI Ларс Ланге. Он призвал штрафовать грузоотправителей, которые неверно задекларировали груз, инициировать внеплановые проверки груза и внести изменения в правила пожарной безопасности на судах.

Международная организация морского страхования выпустила доклад под названием «Пожары на контейнеровозах: время действовать». В нем говорилось о тревожной тенденции увеличения количества пожаров на судах и упоминались Yantian Express, APL Vancouver, Grande America, E.R. Kobe, KMTC Hong Kong и Grande Europa. Эксперты сходятся во мнении, что меры пожарной безопасности, применяемые в настоящее время на судах, малоэффективны.

«Никому в голову не приходит построить склад длиной 500 м и шириной 50 м без каких-либо противопожарных отсеков. Тогда почему этого нет на борту судов? Такие отсеки, например, можно создать и на контейнеровозах. В этом случае мы сможем избежать того, что при пожаре, начавшемся в одном контейнере, выгорает от 30% до 70% судна. Очевидно, что от IMO необходима какая-то иная инициатива, чтобы решить эту проблему», — резюмировал Ланге.



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