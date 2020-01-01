Головний епідеміолог Грузії: боротися з коронавірусом допоможе міцний алкоголь

16:45 06.03.2020   Грузия

 У боротьбі з коронавірусом допоможе міцний алкоголь.

Про це заявив головний епідеміолог Грузії, голова Національного центру контролю захворювань Аміран Гамкрелідзе, передає УНН з посиланням на "Sputnik Грузія".

Він уточнив, що мова йде про міцний алкогольний напій чача. І додав, що її можна розчинити у воді і використовувати як антисептик.

"Пити чачу не допомагає", - підкреслив він, додавши, що також, як антисептик можна використовувати мило.

Гамкрелідзе додав, що одним з джерел поширення вірусу є готівкові гроші. Тому, після використання купюр потрібно обов'язково дезінфікувати руки, каже медик.

Нагадаємо, раніше про лікувальні властивості алкоголю розповідала ексчиновниця Уляна Супрун. Вона рекомендувала джин-тонік, який містить хінін, як протиінфекційного засобу. При цьому Супрун підкреслювала, що просто пити джин-тонік недостатньо.

"Терапевтична доза становить 500 мг і приймати їх потрібно з певною періодичністю", - відзначала вона.



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