По результатам работы консультанты сформируют отчет о деятельности СК Ольвия» для компании QTerminals.

ГП «Стивидорная компания (СК) «Ольвия» посетили консультанты компании-победителя концессионного конкурса QTerminals (Катар) — представители международной консалтинговой компании Roland Berger. Об этом сообщила пресс-служба госстивидора, передают Порты Украины.

Состоявшийся 4-5 марта, визит осуществлялся с целью подготовки к реализации концессионного проекта и выяснения некоторых технических вопросов, касающихся подготовки и заключения договора концессии. В рамках рабочего визита было организовано ознакомительное интервью с руководством ГП «СК «Ольвия» и структурных подразделений предприятия. Обсуждались вопросы, связанные с управлением персоналом, финансовой и коммерческой деятельностью, информационными технологиями, безопасностью, эксплуатацией и портовой деятельностью.

По результатам этой работы консультантами будет сформирован отчет о деятельности ГП «СК «Ольвия» для компании QTerminals. В ближайшее время ожидается следующий визит технических консультантов компании QTerminals.

Катарская QTerminals признана победителем конкурса на концессию имущества ГП «Стивидорная компания (СК) «Ольвия». По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, в развитие порта в течение 5 лет будет инвестировано 3,4 млрд грн. Сумма ежегодных концессионных платежей составит 82 млн грн, что в 16 раз выше прибыли порта за 2019 год. Кроме того, концессионер инвестирует 80 млн грн в развитие инфраструктуры Николаева. По словам генерального директора QTerminals Невилла Биссетта, компания планирует развивать порт «Ольвия» как зерновой хаб.

QTerminals занимается портовыми операциями и морскими перевозками, осуществляет перевалку контейнеров, генеральных и ро-ро грузов. Миссия компании — способствовать эффективной внешней торговле Катара. Компания создана Mwani Qatar (51% акций) и Milaha (49% акций). В 2019 году QTerminals обработала 1,32 млн TEU контейнерных грузов.

ГП «СК «Ольвия» оперирует причалами №№1-6 и вспомогательным причалом специализированного морского порта «Ольвия». Госстивидор в 2019 году сократил грузооборот по сравнению с 2018 годом на 26% — до 1,606 млн тонн.

СМП «Ольвия» расположен в 25 километрах от Николаева на левом берегу Днепро-Бугского лимана. Количество грузовых причалов — семь, длина грузового причального фронта — 1,53 километра. Кроме ГП «СК «Ольвия», в порту работает портовый оператор ООО «Компания «Евровнешторг».

Roland Berger — независимая компания, основанная в 1967 году в Германии, один из лидеров в сфере управленческого консалтинга, успешно работающий на всех основных международных рынках. Активно работает на азиатском и других рынках. В подразделениях компании работают 2400 человек в 34 странах.