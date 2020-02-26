Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав повернення Криму пріоритетом на посаді.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.Нет.

"Два місяці тому я був на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом і зробив крок за неї. Ми зробимо ще багато дієвих кроків для деокупації півострову. Стратегія повернення Криму - мій пріоритет як міністра закордонних справ. Крим не продається", - заявив Кулеба.

Міністр наголосив, що "Крим - це Україна. Був, є і буде".