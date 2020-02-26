Повернення Криму - мій пріоритет як міністра закордонних справ, - Кулеба
|16:01 06.03.2020
|Крым
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав повернення Криму пріоритетом на посаді.
Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.Нет.
"Два місяці тому я був на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом і зробив крок за неї. Ми зробимо ще багато дієвих кроків для деокупації півострову. Стратегія повернення Криму - мій пріоритет як міністра закордонних справ. Крим не продається", - заявив Кулеба.
Міністр наголосив, що "Крим - це Україна. Був, є і буде".
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