Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс закликає колег з інших країн Європейського Союзу відмовитися від поїздки у травні до Москви на парад перемоги. На його думку, Росія прагне відзначити таким чином перемоги нинішньої військової політики.

"Росія любить символи. Майбутній в травні парад у Москві - не тільки гордість з нагоди перемоги у Другій світовій війні. З його допомогою також прагнуть відзначити перемоги нинішньої військової політики Росії", - наводяться слова міністра у пресрелізі, поширеному в п'ятницю, 6 березня, литовським зовнішньополітичним відомством, повідомляє Deutsche Welle.

Лінкявічюс висловив цю позицію під час неформальної зустрічіі міністрів закордонних справ країн ЄС, що відбулась напередодні у Загребі. Він наголосив, що на даний час немає передумов для зміни політики ЄС щодо Росії, оскільки сама РФ не змінює свою зовнішню політику.

"Росія демонструє свою міць не тільки в регіоні, але і в світі. Захід не може покладатися на партнерство з Росією, оскільки вона не бере участь у вирішенні конфліктів, а створює їх. Ми говоримо не тільки про Грузію та Україну, а й про Ідліб в Сирії, про ескалацію в Лівії", - пояснив Лінас Лінкявічюс.