В МИД Украины надеются, что это будет "большой, массовый обмен"
|15:30 06.03.2020
|Крым
Министерство иностранных дел Украины подтверждает информацию о подготовке очередного обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.
Судя по всему, речь будет идти, в первую очередь, о крымских татарах, отмечают в Telegram-канале Klymenko Time, сообщает "Вести.ua"
Вадим Пристайко надеется, что это будет "очень большой, массовый обмен". Эксминистр подчеркнул, что Украина надеется вернуть подавляющее большинство удерживаемых российскими правоохранителями крымских татар, которых в последних "волнах" обменов, по его словам, удалось вернуть не так много.
У Klymenko Time напоминают, что вопрос обмена обсуждался также во время официального визита в Киев турецкого президента Раджепа Эрдогана.
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