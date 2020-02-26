Министерство иностранных дел Украины подтверждает информацию о подготовке очередного обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.

Судя по всему, речь будет идти, в первую очередь, о крымских татарах, отмечают в Telegram-канале Klymenko Time, сообщает "Вести.ua"

Вадим Пристайко надеется, что это будет "очень большой, массовый обмен". Эксминистр подчеркнул, что Украина надеется вернуть подавляющее большинство удерживаемых российскими правоохранителями крымских татар, которых в последних "волнах" обменов, по его словам, удалось вернуть не так много.

У Klymenko Time напоминают, что вопрос обмена обсуждался также во время официального визита в Киев турецкого президента Раджепа Эрдогана.