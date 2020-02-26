«Україна розглядає це питання як знаряддя шантажу»: - Аксенов про воду в окупований Крим

15:15 06.03.2020   Крым

Підконтрольний Росії "глава" окупованого Криму Сергій Аксенов відреагував на висловлювання нового прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про постачання дніпровської води в анексований Крим.

За словами Аксенова, він розраховує на «найгірший варіант», що Київ не відновить постачання води на півострів, повідомляє Радіо Свобода.

«Думаю, що далі розмов справа, як правило, не піде, і ніякої води вони Криму не дадуть. Ми виходимо саме з цього варіанту при розробці та реалізації планів у сфері водопостачання. Чергове підтвердження цього – позиція нового прем'єра України, який спочатку начебто заїкнувся про можливість подачі води, але тут же дав «задній хід». Очевидно, що українська сторона розглядає це питання виключно як знаряддя шантажу», – написав Аксенов на своїй сторінці в Facebook.

Голова російського парламенту Криму Володимир Константинов назвав «провокаційними» заяви Шмигаль про воду для Криму.

«По-перше, він (Шмигаль – КР) зробив дуже провокаційну заяву: нічого спільного з реальним бажанням подати воду у них немає. Була сказана фраза «український Крим». Однозначно, вони не готові подавати воду, а ми – її брати від таких людей у такий час, коли нацистський режим перебуває при владі, покарали не всіх учасників державного перевороту, завдали Криму багатомільярдних збитків всякими блокадами», – цитує Константинова російське інформагентство ТАСС.

Увечері 5 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час ток-шоу «Право на владу» стверджував, що його Кабмін «не перекриє воду для українців у Криму» і заявив, що неподання води «призведе до гуманітарної катастрофи».

Пізніше він написав у Facebook, що українська влада не може подавати воду в Крим до деокупації півострова, тому що «неможливо з технічних причин поділити воду, яка піде людям і воду, яка піде на військові бази (Росії – КР)».

У Меджлісі кримськотатарського народу вважають, що заява нового прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про воду для Криму є «підлим ударом у спину тим, хто не змирився з окупацією Криму».

6 березня Денис Шмигаль заявив, що українцям в анексованому Росією Криму постачатимуть воду у випадку гуманітарної загрози.

Раніше українська влада неодноразово заявляла про те, що водопостачання анексованого Криму буде відновлене тільки після деокупації півострова.

4 березня підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксенов розповів, що найменш забезпечені якісною водою Саки, Євпаторія, Красноперекопськ, а також Красноперекопський і Першотравневий райони.

У лютому голова підконтрольного Москві Держкомітету з водного господарства та меліорації Криму Ігор Вайль повідомив, що питної води в Сімферополі залишилося максимум на 90-100 днів.

Російський голова адміністрації Сімферополя Олена Проценко повідомляла, що заради економії води сімферопольцям даватимуть гарячу воду тільки по вихідним.

Після цього російський голова уряду Криму Юрій Гоцанюк сказав, що в Сімферополі немає необхідності обмежувати подачу води. Але при цьому закликав кримчан дбайливо ставитися «до такого цінного для півострова ресурсу».



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