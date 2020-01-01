Украина повысила уровень эффективности в организации государственной системы контроля за безопасностью полетов.

Об этом, как пишет ЦТС, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий по результатам миссии ІCАО в рамках Универсальной программы проверок контроля за обеспечением безопасности полетов.

Министр сообщил, в период с 25 февраля по 3 марта 2020 года ІCАО провела миссию в Украине с целью проверки состояния обеспечения внедрения стандартов и Рекомендуемой практики (SARPs), а также соблюдения обязательств Украины как члена Международной организации гражданской авиации.

"По предварительным результатам Координационной миссии Международной организации гражданской авиации по валидации, Украина повысила уровень эффективности в организации государственной системы контроля за безопасностью полетов и управления этой системой. Аудиторы миссии отметили значительный прогресс по сравнению с результатами предыдущего аудита по внедрению в Украине стандартов и Рекомендуемой практики ICAO. Сейчас показатель эффективной имплементации соответствует среднеевропейскому и значительно превышает среднемировой уровень", - отметил Криклий.