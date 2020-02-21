Нідерланди хочуть розширити угоду Путіна з Ердоганом щодо Сирії

14:45 06.03.2020   Россия

Угода про припинення вогню між Москвою та Туреччиною в провінції Ідліб в Сирії має бути закріплена створенням там безполітної зони, що дасть змогу зупинити подальші обстріли лікарень.

Про це 6 березня заявив міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок, повідомляє "Європейська правда".

"Я радий, що домовлено про припинення вогню, але потрібно побачити, чи воно буде тривалим. Я думаю, було б розумно додати безполітну зону", - сказав Блок журналістам, приїхавши на позачергове засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ у столиці Хорватії Загребі.

"Ми знаємо і росіяни також знають про жахливі історії бомбардувань лікарень, і цьому слід покласти край", - зазначив він.

"Я думаю, що європейські країни дуже прагнуть зробити крок вперед, щоб переконати всіх членів Ради Безпеки ООН створити цю безполітну зону, насамперед для сирійської авіації. Це не перешкоджатиме боротьбі з Аль-Каїдою, але це зупинить бомбардування лікарень", - заявив Блок.

Він також сказав, що Туреччина намагається тиснути на Європу "в спосіб, що не є прийнятним".

"Не можна використовувати людей, які шукають кращого життя, щоб тиснути на Європу", - каже Блок. 

Нагадаємо, після низки випадків бомбардувань медичних закладів у Сирії координатор з гуманітарної допомоги ООН вимагав від росіян надати детальну інформацію про те, як вона використовує надані їй координати розташування лікарень в країні. 

Президенти Туреччини і Росії напередодні провели переговори у Москві, на яких домовились про припинення вогню з півночі 6 березня в сирійському Ідлібі.



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