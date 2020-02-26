Украине нужна стратегия деоккупации Крыма – Дмитрий Кулеба
|14:30 06.03.2020
|Крым
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Право на власть" заявил, что Украине необходимы две стратегии: деоккупации Донбасса и Крыма, а также еще одна стратегия, которая фундаментальна для первых двух - привлечение инвестиций и возрождение украинской промышленности.
"Стране необходимы две стратегии: деоккупации Донбасса и Крыма. Есть еще одна стратегия, которая фундаментальна для первых двух, - это привлечение инвестиций и возрождение украинской промышленности. Потому что бедная экономика без денег не создает сильное государство, в то время как слабому государству очень сложно быть сильным на внешней арене", - сказал он, передает Крымскотатарский Ресурсный Центр.
Также Кулеба заявил, что воду в Крым можно или подавать, или не подавать, но это должно рассматриваться как инструмент деоккупации.
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