Пять кораблей и катеров оккупационного флота провели учение по защите объектов морской экономической деятельности в акватории Чёрного моря.

Об этом сообщает пресс-служба ЧФ РФ, передает Флот2017.

На «защиту» экономических интересов в Черном море оккупанты выставили корабль на воздушной подушке «Самум», ракетные катера «Шуя» и «Р-60», а также малый противолодочный корабль «Касимов».

Экипажи кораблей отработали элементы совместного плавания и боевого маневрирования в составе однородных и разнородных тактических групп.

Также были проведены частные учения по связи, противолодочной и противовоздушной защите отряда кораблей на переходе морем.

После маневрирования моряки выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы по морским, воздушным целям из зенитно-ракетных и артиллерийских комплексов.