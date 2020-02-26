Группа кораблей оккупантов тренировалась защищать морские экономические объекты
|14:15 06.03.2020
|Крым
Пять кораблей и катеров оккупационного флота провели учение по защите объектов морской экономической деятельности в акватории Чёрного моря.
Об этом сообщает пресс-служба ЧФ РФ, передает Флот2017.
На «защиту» экономических интересов в Черном море оккупанты выставили корабль на воздушной подушке «Самум», ракетные катера «Шуя» и «Р-60», а также малый противолодочный корабль «Касимов».
Экипажи кораблей отработали элементы совместного плавания и боевого маневрирования в составе однородных и разнородных тактических групп.
Также были проведены частные учения по связи, противолодочной и противовоздушной защите отряда кораблей на переходе морем.
После маневрирования моряки выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы по морским, воздушным целям из зенитно-ракетных и артиллерийских комплексов.
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