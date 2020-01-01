Чем озабочен любой вор? Во-первых, чтобы его не поймали и не наказали, а вот во-вторых — легализацией украденного, ведь в ином случае само совершенное преступление не имеет никакого смысла. На уровне стран все то же самое — Россия, укравшая, или как это политкорректно называют, аннексировавшая Крым, действует по той же схеме и с тем же самым, как в реальной жизни, успехом, а все потому, что не любят нормальный человек или страна преступников, с этим сложно что-либо сделать.

Но для любого вора, человек он или целая страна, доказать, что ты нормален – смысл жизни, тем более, если вслед за первой кражей последовали другие, пишет «Информационное Сопротивление»

Проблема Крыма

Аннексия Крыма Россией в 2014 году обернулась вовсе не так, как бы этого хотели в Кремле — его наказали, причем в весьма жесткой форме, ведь введенные Западом санкции имеют весьма серьезный эффект, несмотря на кажущуюся на первый взгляд бесполезность. Их смысл весьма прост: ты можешь пользоваться захваченным, но легально ничего не можешь сделать для развития территории, что приводит к весьма существенным дополнительным убыткам. Пока можешь – платишь, но длиться бесконечно это не может.

Вода из Днепра для Крыма — это вообще отдельная история. Без нее значительная часть полуострова «ударными темпами» превращается в солончаковую пустыню, в общем-то, чем он на протяжении веков и был, что еще и существенно уменьшает ценность украденного. Да, как военная база вполне подходит, но не более того. Заметили? Та же логика – пока пользуйтесь, раз украли, но обойдется это вам весьма дорого.

Как бы то ни было, вор «предварительно» наказан, но пока ему хватает ресурсов, он все еще готов оплачивать владение, но, судя по активизации в последнее время определенных процессов, делать это становится все сложнее.

Более того, в Кремле отлично понимают, что если кражу не легализовать, то уже имеющееся наказание — это только предварительный этап, любой международный суд практически автоматически станет на сторону Украины в случае предъявления ею обоснованных требований, и прецеденты такие уже есть, пока на уровне компаний, а это миллиарды долларов. Например, еще в 2018 году было принято решение по иску к России 18 украинских компаний и одного физического лица — Александра Дубилета. В разной степени «производства» также находятся арбитражные дела, инициированные более, чем пятидесятью украинскими компаниями, такими, как «Аэропорт «Бельбек», «Укрнафта», «Приватбанк», «Ощадбанк», а иск, подготавливаемый «Нафтогазом Украины», вообще может войти в историю, как наибольший в истории нашей страны.

И ведь это – только начало, если все пойдет как должно, РФ придется заплатить за саму аннексию и те «чудеса», которые она натворила не только в Крыму, но и на Донбассе, это уже десятки, если не сотни миллиардов, все тех же «вечнозеленых», поэтому в РФ делают все, для….

Попытки легализации Крыма

Первым и, надо сказать, наиболее жестким сценарием, была агрессия РФ на Донбассе, в надежде, что Украина, как минимум, признает аннексию Крыма, а как максимум – вообще перестанет существовать. С этим не получилось, наша страна сохранилась не просто как объект международных отношений, а, что стало для Кремля полной неожиданностью, по меньшей мере, в вопросе Крыма превратилась в субъекта, скажем проще – генератора «крымских проблем» для РФ.

Москва решила «пойти другим путем», и количество проплаченных ею «туристов» в Крым просто зашкаливало. Разного рода вышедшие в тираж политики, спортсмены, певцы, актеры и просто ранее завербованные российскими спецслужбами из действующих депутатов, попивая, также кстати украденное крымское вино, рассказывали, как теперь полуостров «расцвел» и в нем стало хорошо жить, а было бы еще лучше, если бы не санкции. Ходят обоснованные слухи, что многих своих певцов и актеров, по тем же причинам, чуть ли не принудительно туда возили, «предложив»: если нет, то концертов в России у тебя вообще не будет. Зная, как работает КГБ-ФСБ, как-то легко верится. Не помогло, а вот «забрызгали грязью» многих, хоть какой-то результат, но не очень значительный, поэтому от таких «хороводов» также отказались.

Дальше, и по сегодняшний день, в «бой вступила» российская дипломатия, та самая, которая работает «на стыке интересов» и в тесной связке с российскими спецслужбами. Сама технология процесса также для них классическая: подмена понятий и смыслов, наиболее ярко за последнее время себя проявившая в деле МН17, для чего используются последовательное отвлечение «клиента» на «негодный объект» с последующим навязыванием ему идей и мыслей, которые он должен воспринимать как свои. Примеры? Они есть, конечно же, не такого масштаба, как дело малазийского Боинга, но для Кремля от этого не менее важные.

Операция «Таврида»

Уже само название говорит о многом, возникает ощущение, что под словом Таврида кое у кого есть желание что-то «спрятать», может все из-за нежелания лишний раз «светить» слово Крым, который украли, то же самое, кстати, было и с новороссиями-малороссиями.

Первое, что необходимо в таком случае сделать, это запустить «троянского коня» с предельно простой целью: даже просто переписываясь с ним, ты как бы налаживаешь отношения с аннексированным Крымом, что в какой-то степени его легализирует и дополнительно может быть использовано в пропаганде. Логика проста, «уважаемые люди» сотрудничают, значит и другим можно, а то, что многие из них даже не поймут, что к чему, ведь «кремлевский фокусник» просто вовремя вытащит «кролика из цилиндра», это не важно, ведь его главная задача — «замазать грязью» как можно большее количество честных людей, на таком фоне свою будет меньше видно.

Именно по этой логике в марте 2019 года с реальной подачи Кремля, Министерство юстиции Бельгии зарегистрировало негосударственную общественную организацию «Международная ассоциация «Таврида», соучредителями которой стали московский «Международный совет российских соотечественников» и брюссельское «Европейско-Российское сообщество». Цели и задачи предельно просты – это как бы «общественная организация», созданная для отстаивания интересов населения Крыма в международных инстанциях.

Все вроде бы удачно прошло, но только 2019-й это не 2014 год, и правоохранительные органы Бельгии, и не только ее, кстати, уже научились точно и весьма быстро определять, что «ноги таких контор» растут из российских спецслужб, ими финансируются и создаются для «выполнения определенных задач». Здесь, правда, Кремль сам бельгийцам помог – операции в духе «Солсбери» в последнее время их «конек». Это и привело к тому, что бельгийский Минюст в очень короткое время аннулировал регистрацию указанной организации, так как его представители пришли к выводу, что ее деятельность угрожает государственным интересам Королевства Бельгии (одним из аргументов было то, что указанная организации была создана по согласованию с Администрацией президента РФ и при финансировании из госбюджета РФ).

Оказавшись на нелегальном положении, «Международная ассоциация «Таврида» начала отрабатывать варианты своей перерегистрации в Австрии, Италии или Швейцарии, с понятным приоритетом – в стране ЕС, что может позволить ее представителям получить доступ в Европарламент и встречаться с членами Еврокомиссии.

Сложно им придется, «Таврида» уже засветилась, ведь когда Россия, получив по поводу Керченского инцидента негативное для нее предварительное решение Международного трибунала ООН по морскому праву (г. Гамбург, 25.05.2019 г.), для «решения проблемы», как это видится в Кремле, была задействована именно она. Планов, как всегда – громадье, созвать весной 2020 года так называемый Общественный трибунал, в ходе проведения которого запланировано:

осудить Киев за то, что в конце 2018 года украинские военные корабли, якобы, нарушили государственную границу РФ;

осудить политику украинских властей относительно Крыма, которая, будто бы, привела к гуманитарной катастрофе на полуострове;

опровергнуть факты нарушения Россией прав и свобод жителей Крыма и отсутствия доступа на полуостров международных наблюдателей.

Цели понятны: за вбросом «фейковых» и, по большому счету, никому не интересных тем для обсуждения, «размыть» сам факт аннексии Крыма и, как «приятный бонус», отвлечь внимание от фактов беспрецедентной милитаризации полуострова, включая размещение на нем тактического ядерного оружия, оправдать многолетнюю политику принудительного навязывания жителям полуострова российского гражданства и изъятия украинских паспортов и, главное, оправдать политику РФ, направленную на искусственное изменение демографической структуры Крыма путем выдавливания крымскотатарского и украинского коренного населения, а также массового переселения в Крым других этнических и социальных групп. Это, кстати, разновидность геноцида, того самого, о котором российская пропаганда порассуждать любит. С этим, правда, сложнее, ведь уже много кто, включая ООН, по поводу «этнических чудес» России в Крыму уже вполне конкретно высказался.

У «кремлевского фокусника» существует еще одна проблема – все попытки «Тавриды» перерегистрироваться в странах ЕС, по уже понятным причинам пока закончились провалом, поэтому вполне реальным видится ее переименование в какое-либо новое название, например – «Меотида» (греческое название Азовского моря), «Скифия» (название объединения кочевников в Крыму), здесь вариантов много, на такое фантазии у российских спецслужб пока хватает. Вот только ее цели останутся неизменными — «Троянский конь», жаждущий «попастись» в европейских структурах.

Эта операция российских спецслужб по своему возможному воздействию и последствиям самая опасная, но есть еще и другие, например…

Операция «Античный город»

Если основная цель операции «Таврида» все же «подмена понятий» и «отвлечение внимания», то «Античный город» как раз и направлена на создание условий, при которых потенциальная европейская жертва неожиданно для себя, ведь «кремлевский фокусник не спит», «замазавшись по уши в грязи», станет для российской пропаганды лицом, как бы признавшим «Крымнаш».

Как все происходит? Как всегда, по подлому, для чего россияне проводят специально спланированные акции. Например, 06.02.2020 года была создана «Российская ассоциация античных городов» (в составе Ростовской области РФ, Краснодарского края и девяти «муниципалитетов Республики Крым»). Повод красивый – сохранение археологического наследия античного времени, созданного 2,5 тысячи лет тому назад Боспорского царства со столицей в Пантикапее, ныне Керчь.

Культура же, какие тут спецслужбы? Только не в России. Уже 24-25.04.2020 года во время проведения в аннексированном Крыму «6-го Ялтинского международного форума» запланировано оформление на базе уже упомянутой структуры «Международной ассоциации античных городов», к которой Россия пригласила присоединиться Грецию, Италию, Болгарию, Турцию, Сербию, Армению, Израиль, Ливан, Иорданию, Сирию и Тунис.

Понятно? Европейский чиновник-археолог, получивший приглашение на форум, далеко не всегда ориентируется в современности, он вглубь веков обычно смотрит, на это и расчет. Приедет — ловушка захлопнулась, и все подконтрольные Кремлю СМИ забьются в экстазе на тему: четыре члена НАТО, три страны ЕС и некоторые другие страны «превозмогли русофобию», пренебрегли геополитическим противостоянием, западными санкциями, искусственными ограничениями и официально признали принадлежность Крыма России.

Кажется, все же необходимо, чтобы иностранным ученым объяснили, что к чему и, отдельно, как именно РФ заботится об исторических памятниках в аннексированном Крыму. В том же Пантикапее, сначала часть знаменитой Митридатской лестницы в 2015 году обрушилась, в 2019 году с самой территории античного города вывезли колонны из Колоннады пританея, которые являются «визитной карточкой» Керчи. «Реконструкция» Ханского дворца в Бахчисарае, где аутентичные перекрытия были заменены на современные, даже для россиян за пределами разумного, и это только «по-крупному», всю «мелочь» можно будет подсчитать только после освобождения Крыма.

Операция «народная дипломатия»

Политический «троянский конь» запущен, ученые-археологи задействованы, все хорошо, подумали в Кремле, только массовости процесса не хватает. Именно для этих целей, «в рамках народной дипломатии» 27 марта в столице Норвегии – Осло, запланировано проведение конференции «Крым в геополитической перспективе». Кто проводит также понятно — организация, члены которой не раз посещали аннексированный полуостров и оккупированные территории Донбасса. Тема мероприятия, особенно для Норвегии «крайне важна»: «изменение геополитической ситуации после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году».

Организатор — «Народная дипломатия — Норвегия», уже не в первый раз проводит конференции на тему аннексированного Крыма, а она сама упоминается в материале Atlantic Council «Троянские кони Кремля 3.0», в контексте того, что ее члены «придерживаются сильной пророссийской линии». Мягко сказано, даже очень мягко, ведь она сама, как и ее глава Хендрик Вебер, типичный представитель появившихся в последнее время в Европе «персонажей», которые в основном о «России думают» и преимущественно ее СМИ интервью дают, причем правильные, строго по кремлевским нарративам. Чем собственно себе на жизнь и зарабатывают, интересно, откуда финансирование всех этих бездельников идет?

Заявленные участники конференции также «фрики» еще те: автор статей о геополитике и истории холодной войны Ола Тунандер, который намерен представить доклад «Политический реализм и вопрос Крыма», преподаватель Высшей школы экономики в Москве, автор статей и книг о России Глен Дисен с докладом «Россия от большой Европы до большой Евразии: последствия Крыма» и корреспондент российского Федерального агентства новостей Евгения Авраменко, которая в 2019 году получила награду от министра обороны России Сергея Шойгу на фестивале прессы «Медиа-АС-2019» в Москве, с докладом «Русский Крым в российских СМИ: от «Добро пожаловать домой» до «Что это было?». У нее, видимо, задача посложнее, это один из возможных кураторов, ей еще и следить придется, чтобы участники ничего, «расходящегося с линией партии», не сказали.

Наиболее «ярким», с учетом его биографии, выглядит еще один участник конференции – гендиректор компании Olen Beton Атле Берге. Он восемь лет жил в российском Мурманске, где находился один из его заводов, а 2016 году был задержан ФСБ России по подозрению в «незаконном сборе информации», после чего, правда, был отпущен домой и «сильно полюбил Россию».

Ну и куда ж без этого, на конференции заявлена профессор кафедры политических наук и международных отношений «Крымского федерального университета им. Вернадского» Татьяна Сенюшкина. Здесь цель проста: любой официальный выезд из оккупированного Крыма, в понимании российских спецслужб, это легализация аннексии. Честное слово, как дети малые, правда, пока непонятно, дадут норвежцы Сенюшкиной визу или нет.

Подводя итоги

Западные санкции и «вода для Крыма» делают для России содержание украденного крайне некомфортным и дорогим «удовольствием», и пока все «остается в силе», этот комплекс с одной стороны создает, ни больше, ни меньше, условия для его возвращения в состав Украины, а с другой — делает необходимым для Кремля «генерировать» все больше и больше спецопераций. Их конечная цель: легитимизация, снятие санкций и вода.

Но, предупрежден — значит вооружен, и именно поэтому, несмотря на все попытки России «решить проблему», и даже некоторые его локальные победы, в целом они заканчиваются ничем. Вор должен сидеть в тюрьме, а не на всеобщее обозрение хвастаться украденным. Именно поэтому верим – отобьемся, нам не впервой, сколько операций, похожих на «Тавриду», «Античный город» или «Народную дипломатию», уже было – не перечесть.

На этом фоне радует, что понимание всего происходящего присутствует в нашей стране на правительственном уровне, например, по заявлению спикера Министерства иностранных дел Украины Екатерины Зеленко, поездки за рубеж так называемых представителей оккупированного Крыма, «это один из элементов гибридной агрессии России. «Мало того, что была предпринята попытка аннексии украинского Крыма, так еще и оккупационная власть пытается создать ложную реальность, дымовую завесу — якобы в условиях оккупации Крым процветает. Для этого используют любые международные площадки, любые мероприятия экономического или культурного характера», — отметила она.

С этим сложно не согласиться, ведь еще и правда на нашей стороне, хотя бы потому, что с 2014 года ни один из международных мониторинговых механизмов не получил доступ в оккупированный Крым, это прямо свидетельствует: России есть что скрывать, ничего – «подсветим», нам опять не впервой…