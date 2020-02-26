Перша ніч перемир'я в Ідлібі пройшла відносно тихо
|13:45 06.03.2020
|Турция
Перша ніч після запровадження режиму припинення вогню в Ідлібі пройшла "відносно" тихо.
Про це повідомляє АР, передає Укрінформ.
«Активісти опозиції і військовий спостерігач повідомили про повну відсутність російських і сирійських військових літаків у небі над Ідлібом і відносний спокій у районі», - йдеться в повідомленні.
У Сирійській обсерваторії з прав людини заявили, що сирійські та російські військові літаки не перебували в повітрі над Ідлібом у п'ятницю. Втім, було повідомлено про незначні порушення за перші три години перемир'я.
Активіст опозиції з Ідліба Тахер аль-Омар також повідомив про зіткнення невдовзі після опівночі на південній околиці Ідліба.
Як повідомлялося, за результатами майже шестигодинних переговорів президентів Туреччини і РФ, що відбулися в Москві, був підписаной додатковий протокол, згідно з яким у ніч з четверга на п'ятницю, 6 березня, було введено режим припинення вогню в Ідлібі.
Ще на цю тему:
Der Spiegel: Перемир’я між Росією і Туреччиною лиш тимчасове
Туреччина відповіла на напад військ Асада перед початком перемир’я
"Тиша" і відведення військ: Ердоган і Путін домовилися щодо Ідлібу
В Ердогана повідомили, що операція Туреччини в Ідлібі націлена "на мирне врегулювання в Сирії"
Ердоган очікує припинення вогню в Ідлібі після зустрічі з Путіним
Туреччина каже, що грецька поліція застрелила на кордоні мігранта, поранені ще п’ять
Туреччина зазнала чергові втрати в Ідлібі
Туреччина збила в Сирії ще один літак Асада