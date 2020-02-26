Перша ніч після запровадження режиму припинення вогню в Ідлібі пройшла "відносно" тихо.

Про це повідомляє АР, передає Укрінформ.

«Активісти опозиції і військовий спостерігач повідомили про повну відсутність російських і сирійських військових літаків у небі над Ідлібом і відносний спокій у районі», - йдеться в повідомленні.

У Сирійській обсерваторії з прав людини заявили, що сирійські та російські військові літаки не перебували в повітрі над Ідлібом у п'ятницю. Втім, було повідомлено про незначні порушення за перші три години перемир'я.

Активіст опозиції з Ідліба Тахер аль-Омар також повідомив про зіткнення невдовзі після опівночі на південній околиці Ідліба.

Як повідомлялося, за результатами майже шестигодинних переговорів президентів Туреччини і РФ, що відбулися в Москві, був підписаной додатковий протокол, згідно з яким у ніч з четверга на п'ятницю, 6 березня, було введено режим припинення вогню в Ідлібі.