Заява новопризначеного Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо можливості подачі води в тимчасово окупований Крим була негативно сприйнята Меджлісом кримськотатарського народу.

Заяву про це на своїй сторінці у Facebook оприлюднив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, повідомляє Укрінформ.

"Скандальна заява новообраного Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про можливість подачі води по Північнокримському каналу в тимчасово окупований Крим, озвучена ним на тлі посилювання в Криму репресій і переслідування кримських татар і етнічних українців з боку російських окупантів, по суті, стала підлим ударом в спину тим, хто не змирився з окупацією Криму і залишаються вірними Українській державі", - заявив Чубаров.

Він наголосив, що ситуацію не змінило навіть термінове пояснення Прем'єр-міністра Шмигаля, розміщене ним згодом на своїй сторінці у Facebook.

"Слід чесно вказати і на те, що низка капітулянтських заяв останнього часу по Криму з боку окремих українських політиків і посадових осіб, дезорієнтують міжнародні організації і міжнародних партнерів, які прагнуть підтримати Україну у відновленні її територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь. При цьому, абсолютно неприпустимими є спроби прикриття подібних "ініціатив" нібито турботою про громадян України, які проживають в окупованому Росією Криму, - зазначається у заяві голови Меджлісу.

Чубаров наголошує, що насправді будь-які поступки Росії з боку України або її міжнародних партнерів "лише посилюють репресивну політику Кремля стосовно громадян України, які проживають у тимчасово окупованому Криму", і насамперед - проти кримськотатарського народу.

Голова Меджлісу також зазначає, що відновлення водопостачання Криму через Північнокримський канал необхідне Москві для зміцнення і розширення російської військової присутності в окупованому нею Криму, а також для облаштування нових поселень для колонізації захопленого півострова громадянами РФ, яких заселяють з метою витіснення з Криму кримськотатарського народу і етнічних українців.

За словами Чубарова, для кардинального прориву у відновленні територіальної цілісності України і захисту державного суверенітету України необхідна максимальна мобілізація українського суспільства.

Саме тому "з метою консолідації як всередині України, так і на міжнародному рівні всіх зусиль, спрямованих на якнайшвидшу деокупацію Криму і відновлення державного суверенітету України над Кримом", голова Меджлісу у своїй заяві закликав Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, а також новопризначених членів Кабінету міністрів України, як і всі політичні і громадські організації України, до постійних консультацій і взаємодії з Меджлісом кримськотатарського народу.