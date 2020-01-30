В Мариуполе к концу 2020 года будет построена военная база

13:15 06.03.2020   Украина

Эксминистр обороны Украины Андрей Загоронюк заявил, что до конца текущего года будет построена военная база в Мариуполе. Здания военной базы будут возведены, из легких модульных конструкций.

Об этом он заявил в интервью каналу «Україна», передает Флот2017.

Эксминистр обороны подчеркнул, что тендер на строительство будет общенациональным и открытым для всех производителей.

«Каждые три дня мы завершаем строительство какого-то объекта — или казармы, или общежития, или иного объекта инфраструктуры. 40 общежитий мы закончили за последний квартал прошлого года, десятый этом году и еще 10 зданий ожидаются к сдаче в марте этого года», — отметил эксминистр.



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